Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

166,46 EUR -4,10% (26.11.2021, 11:02)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

167,50 EUR -2,82% (26.11.2021, 10:4720)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (26.11.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) und erhöht das Kursziel von 220 auf 240 Euro.Der Konflikt zwischen Vorstand und Betriebsrat gehöre zur üblichen "Folklore" in Wolfsburg, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Es sei ein Machtkampf, bei dem der Vorstandsvorsitzende Diess und die Betriebsratschefin Cavallo die Grenzen austesten würden. Dass im Rahmen der Transformation hin zur Elektromobilität auch der Konzern umgebaut werden müsse, dürfte allen klar sein, und dass man für den Bau von Elektroautos deutlich weniger Personal als für die Fertigung von Verbrennern brauche, auch. Zudem entwickele sich ja auch die Konkurrenz weiter. Dass beide Seiten die Streitigkeiten in absehbarer Zeit beilegen und im Interesse des Unternehmens handeln würden, so dass in Wolfsburg (vorübergehend) wieder Ruhe einkehre, sei sehr wahrscheinlich. Möglich, dass der CEO in der Vergangenheit gelegentlich überzogen habe. Etwas überspitzt gesagt, habe man ja fast schon darauf gewartet, dass Diess mit einer Autogrammkarte von Elon Musk zurück nach Wolfsburg komme. Mit Blick auf das operative Geschäft dürfte er aber kaum umstritten sein. Stehe die Thronfolge an, würden natürlich wie üblich die Chefs von Volkswagen Pkw, Porsche und AUDI zu den ersten Anwärtern gehören, externe Kandidaten dürften chancenlos sein.Der vor kurzem bekannt gewordene Plan für ein neues Wolfsburger Werk auf der grünen Wiese sei viel leichter und schneller zu realisieren, als ein Umbau auf dem bisherigen Werksgelände. Tesla mache gerade vor, wie man in anderthalb bis zwei Jahren ein neues Werk hochziehen könne. Allerdings stelle sich die Frage der Nachnutzung des alten Werkes, zumal der Trend seit geraumer Zeit dahin gehe, Autos in der Welt-Region zu produzieren, in der man sie auch verkaufe. In Europa sei einzig in Osteuropa noch (deutliches) Absatzwachstum zu erwarten. Mit dem Markteintritt neuer Elektroauto-Hersteller wie Rivian, NIO, Lucid oder Xpeng werde die Straße für die traditionellen Autokonzerne noch voller. Volkswagen fahre jedoch bei der Elektromobilität dank des Strategiewechsels infolge des Diesel-Skandals weit vorne mit, und könne hier die Vorteile seiner Modulstrategie voll ausnutzen. Der Chipmangel sollte in den nächsten Monaten sukzessive abnehmen. Dieses Jahr nicht produzierte Autos, dürften die Nachfrage und die Ergebnisgrößen in 2022 antreiben. Gerade infolge des in den letzten Monaten stark zurückgekommenen Kurses betrachte Schwope die Volkswagen-Vorzugsaktie als eine der interessantesten unter denen der Automobilhersteller.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Volkswagen-Vorzugsaktie und hebt das Kursziel von 220 auf 240 Euro an. (Analyse vom 26.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Volkswagen AG": Keine vorhanden.