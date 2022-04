Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (25.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der Volkswagen-Konzern habe mit Hinblick auf Klimafreundlichkeit keinen guten Stand. Der Dieselskandal werfe noch immer ein schlechtes Licht auf das Unternehmen und insgesamt sei der Konzern Schätzungen zufolge für ein Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Um sein Ansehen wieder zu verbessern, setze das Unternehmen nun verstärkt auf Elektrofahrzeuge und habe sich Klimaziele gesetzt, die zuletzt nochmals verschärft worden seien.Bisher habe VW geplant seinen CO2-Ausstoß bis 2030, bezogen auf das Niveau von 2018, um 30 Prozent zu reduzieren. Dieser Wert solle laut einer Ankündigung des Konzerns von letzter Woche nun auf 50 Prozent erhöht werden. Für den CO2-Abdruck eines Fahrzeugs über den gesamten Lebensabschnitt habe VW im vergangenen Jahr ebenfalls eine Reduktion von 30 Prozent als Ziel ausgegeben.Dennoch gebe es noch immer Kritik vonseiten der Umweltschützer, da das Unternehmen unter anderem noch kein konkretes Auslaufdatum für Verbrenner angebe. Das würde sich laut des Konzerns nicht mit Märkten vertragen, auf denen es wenige E-Autos gebe. Trotzdem plane VW bis Ende des Jahrzehnts die Hälfte und bis 2040 fast 100 Prozent des Gesamtangebots auf Batterieautos umzustellen.Volkswagen tue gut daran seine Klimaziele zu verschärfen. Gerade in den USA leide der Ruf des Unternehmens noch unter dem Abgasskandal. Neben einem positiven Einfluss auf die Fahrzeugnachfrage könnte das auch die Aktie bei Anlegern beliebter machen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link