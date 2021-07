Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, AUDI, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Segment Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben und Komponenten der Antriebstechnik abgebildet. Bis Oktober 2020 war hier auch das Geschäft von Renk enthalten.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote.



Unter der Vision "Shaping mobility - for generations to come" gibt der Volkswagen Konzern mit seiner geschärften Strategie TOGETHER 2025+ Antworten auf die Herausforderungen von heute und morgen. Das Ziel: Mobilität noch aktiver gestalten und nachhaltig sicherstellen - für heutige und kommende Generationen. Das Versprechen: Mit dem elektrischen Antrieb, der digitalen Vernetzung und dem autonomen Fahren macht das Unternehmen das Automobil sauberer, leiser, intelligenter und sicherer. Das Kernprodukt wird zugleich noch emotionaler und bietet ein ganz neues Fahrerlebnis. So kann das Auto auch künftig ein Eckpfeiler nachhaltiger, individueller und bezahlbarer Mobilität sein. Zudem bekennt sich der Volkswagen Konzern zum Pariser Klimaschutzabkommen und verpflichtet sich selbst - als eines der ersten Unternehmen der Branche - bis 2050 ein CO2-neutrales Unternehmen zu werden. Dazu gehören die Fahrzeuge genauso wie die Werke und Prozesse. (09.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die Automobil-Werte stünden am Freitag auf den Einkaufslisten der Anleger wieder ganz oben. Grund: Die chinesischen Auto- und Nutzfahrzeughersteller würden trotz des dürftigen Juni-Abschneidens etwas optimistischer für das Gesamtjahr. Der Absatz von Fahrzeugen an die Händler dürfte 2021 nun um 6,7% auf rund 27 Mio. Stück zulegen, habe Xu Haidong vom Herstellerverband CAAM am Freitag gesagt. Die letzte offizielle Prognose des Pekinger Verbands habe aus dem Januar mit einem geschätzten Plus von 4% gestammt - Haidong habe allerdings Mitte Juni bereits durchblicken lassen, dass es um die 6,5% Wachstum sein könnten. Es wäre das erste Wachstum des einst rasant wachsenden weltgrößten Einzelmarktes seit 2017.Für Pkw veranschlage der Verband einen Anstieg von 9,5% auf 22,1 Mio. Autos. Bei den Nutzfahrzeugen hingegen dürfte es um 4,5% auf 4,9 Mio. Stück abwärts gehen. In den ersten Jahresmonaten sei der Fahrzeugabsatz der Hersteller im Land insgesamt stark gestiegen. Im Vorjahr habe der Ausbruch der Corona-Krise China früher getroffen als Europa und Nordamerika, was die Wirtschaft in der Volksrepublik in großen Teilen lahmgelegt habe.Zuletzt habe die Erholung aber wieder. Für den Monat Juni habe der CAAM einen Rückgang des Fahrzeugabsatzes an die Händler von 12,4% berichten. Auch bei den Pkw separat sei es um 11,1% nach unten gegangen. Offenbar hätten die Händler bereits in den vergangenen Monaten ihre Bestände gut gefüllt. Beim Verkauf an die Endkunden sei im Juni ein etwas geringeres Minus von 5,3% auf 1,6 Mio. Pkw, SUV und Minivans zu Buche gestanden, wie der Branchenverband PCA am Vortag berichtet habe.China sei mit Abstand der wichtigste Einzelmarkt für Volkswagen. Fast jedes dritte Auto verkaufe der Wolfsburger Konzern im Reich der Mitte.Nachdem die Unterstützung bei 212,50 Euro nach unten durchbrochen worden sei, sei die VW-Aktie kurzzeitig auch unter die psychologisch wichtige 200-Euro-Marke gerutscht. Am Freitag drehe das Papier aufgrund der guten China-News wieder nach oben. Anleger sollten investiert bleiben. In einem freundlichen Gesamtmarkt bleibe die VW-Aktie erste Wahl, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: