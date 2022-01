Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (24.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagen wolle die Standortentscheidung zum geplanten Werk für das Elektromodell Trinity möglichst bis zum Jahresende getroffen haben. Als Vorbild würden die "Gigafactories" von Tesla gelten. Die VW-Aktie komme im Zuge des schwachen Gesamtmarkts deutlich unter Druck."Gegenwärtig werden verschiedene Standorte in Niedersachsen geprüft", habe es am Montag aus dem Unternehmen geheißen. Konkret beschlossen sei noch nichts. Solle die im Aufsichtsrat vereinbarte Trinity-Fertigung 2026 starten, müsse man aber einen Baubeginn spätestens ab dem Frühjahr 2023 ins Auge fassen.Nach bisherigen Planungen dürfte die Fabrik in der Nähe des VW-Stammwerks entstehen, vielleicht auch auf einer größeren Fläche direkt an dieses angegliedert. Nach Informationen der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung" könnte sich ein Zuschlag für den Wolfsburger Stadtteil Warmenau abzeichnen. Dieser liege nördlich des Areals der Konzernzentrale. Unter anderem habe auch der Landkreis Gifhorn Interesse angemeldet. Es seien aber viele bau- und umweltrechtliche Fragen zu klären, bevor es losgehen könne.Europas größter Autokonzern habe im Herbst angekündigt, für die Kernmarke VW Pkw aller Voraussicht nach eine ergänzende Produktionseinheit hochzuziehen. In dieser solle der in vier Jahren anlaufende, vollelektrische und -vernetzte Trinity entstehen. Als Vorbild würden die "Gigafactories" von Tesla gelten. Das Hauptwerk Wolfsburg werde zunächst für mögliche weitere E- und Verbrenner-Autos neben dem Golf oder Tiguan geöffnet und später grundlegend umgerüstet. "Der Kurs stimmt. VW hat einen klaren Strategie- und Zeitvorteil. Vorstand Herbert Diess hat bislang einen hervorragenden Job gemacht", sage Auto-Experte, Ferdinand Dudenhöffer, gegenüber dem "Aktionär". General Motors gute Karten, den Umbruch weg vom Verbrenner hin zur Elektromobilität zu meistern und trotz der Schwierigkeiten in China ein Comeback 2022 zu starten.Jedoch komme die VW-Aktie im Zuge des schwachen Gesamtmarkts wie auch BMW und Daimler deutlich unter Druck. Anleger versuchen mit einem Abstauberlimit bei 165 Euro zum Zug zu kommen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Volkswagen-Vorzugsaktie. (Analyse vom 24.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link