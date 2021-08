Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (30.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Volkswagen treibe im Rahmen seiner neuen Strategie "Accelerate" die Elektro-Offensive in China voran. Wie der Autohersteller am Sonntag mitgeteilt habe, starte VW im vierten Quartal mit der Produktion und dem Verkauf seines ID.3 im Reich der Mitte. Bislang hätten sich die Wolfsburger auf dem weltweit größten Markt für Elektromobilität noch nicht besonders in Szene setzen können.Weil die Verkaufsstarts der Modellreihen ID.4 und ID.6 schleppend angelaufen seien, sei Volkswagen mit seinen E-Modellen in China unter Druck geraten. Zwar sei die Zahl der Auslieferungen in den vergangen drei Monaten von 1.500 Stück im Mai über 3.000 im Juni auf 5.800 im Juli gestiegen. Allerdings sollten bis Ende des Jahres - vorbehaltlich der Halbleiter-Versorgung - 80.000 bis 100.000 Fahrzeuge der elektrischen ID-Familie an Kunden in China ausgeliefert werden.Mit dem aus Europa bereits bekannten ID.3 sollten nun die Verkaufszahlen angetrieben werden. Seine China-Premiere feiere der Kompaktwagen am Montag auf der Automobilmesse in Chengdu. Gebaut werden solle er gemeinsam mit ID.4 und ID.6 in Anting. "Damit machen wir deutlich, dass wir neben Europa auch in China eine führende Marktposition bei Elektro-Fahrzeugen anstreben", habe VW-Markenchef Ralf Brandstätter gesagt.Anleger bleiben an Bord, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär" zur Volkswagen-Aktie. (Analyse vom 30.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: