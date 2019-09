ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2018 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,8 Millionen (2017: 10,7 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,3 Prozent. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2018 auf 236 Milliarden Euro (2017: 230 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 12,2 Milliarden Euro (2017: 11,5 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern wird sein automobiles Kerngeschäft neu ausrichten, u.a. mit fast 70 neuen E-Modellen bis zum Jahr 2028. Zudem stehen der Ausbau von Batterietechnologie und autonomes Fahren als neue Kernkompetenzen im Fokus. Parallel dazu wird als zweite Säule ein markenübergreifender Geschäftsbereich für intelligente Mobilitätslösungen aufgebaut.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 122 Fertigungsstätten. 664.496 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (05.09.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse der DZ BANK:Das Umfeld für die europäische Autobranche ist derzeit alles andere als konstruktiv, trotzdem konnte sich die Volkswagen-Aktie (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in den vergangenen Monaten gut behaupten, so Martin Merz, Produktmanager bei der DZ BANK, in einer aktuellen Veröffentlichung der DZ BANK.Im Zuge der anstehenden IAA seien positive Kursimpulse möglich. Aufgrund des charttechnischen Bildes sehe man daher die Möglichkeit zum Range-Trading.In der nächsten Woche starte die Internationale Automobil-Ausstellung 2019 in Frankfurt am Main. Das Leitthema der Messe zeige deutlich den Transformationsprozess, in dem sich die Branche gerade befinde. Im Fokus seien Zukunftsthemen wie autonomes Fahren, urbane Mobilität, innovative Mobilitätsdienste und Elektromobilität. Auch der weltweit zweitgrößte Automobilhersteller Volkswagen nutze die "Plattform für die Mobilitätswende". Er präsentiere beispielsweise den "ID.3" in einer Weltpremiere.Das vollelektrische Modell sei Teil der großen E-Offensive der Wolfsburger. Sie möchten in den nächsten zehn Jahren konzernweit fast 70 neue E-Modelle auf den Markt bringen. Mit der "ID."-Familie setze Volkswagen darauf, E-Autos für viele Menschen erreichbar und attraktiv zu machen. Die Produktion des "ID.3" solle zum Jahresende starten. Volkswagen selbst spreche bezüglich des "ID.3" von dem Beginn einer neuen Ära in der Elektromobilität. Mit der E-Offensive, die immer mehr Form annehme, beispielsweise auch durch den Ausbau der konzerneigenen Ladeinfrastruktur, stelle Volkswagen nach Meinung von Martin Merz wichtige Weichen, um sich in einem drastisch ändernden Markt zu behaupten.Natürlich seien die Investitionen und die damit verbundenen Risiken groß, und es sei noch offen, wie die E-Modelle der Wolfsburger von der Kundschaft angenommen würden. Mit dem in den vergangenen Jahren massiv aufgebauten Know-how in diesem Bereich sowie den jahrelangen Erfahrungen als Massenhersteller verfüge Volkswagen nach Erachten von Martin Merz jedoch über eine solide Basis. Zudem sei das konventionelle Geschäft nach wie vor hoch profitabel und zeichne sich durch einen starken Cashflow aus.Zwar gehe auch am deutschen Branchenprimus das schwache Gesamtmarktumfeld nicht spurlos vorbei. So habe der Konzern im Juli einen leichten Absatzrückgang verzeichnet. Allerdings habe der Marktanteil leicht gesteigert werden können. Sollte sich das konjunkturelle Umfeld jedoch weiterhin verschlechtern, seien auch bei Volkswagen größere Absatzrückgänge wahrscheinlich. Nach Einschätzung von Martin Merz besitze der Konzern aber das Potenzial, gestärkt aus einer solchen eventuellen Krise hervorzugehen. Andere Risikofaktoren würden weitere "Dieselgate"-Belastungen sowie ein zunehmender Protektionismus darstellen.