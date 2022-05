Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (30.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die Volkswagen-Aktie gebe aktuell wieder richtig Gas. Nachdem der Wolfsburger Autokonzerns grünes Licht für die Übernahme des französischen Autovermieters Europcar zusammen mit Attestor Limited und Pon Holdings bekommen habe, habe der Titel nun sogar ein starkes Kaufsignal generiert.Vor allem kurzfristig drehe die VW-Aktie wieder auf. Der kurzfristige Abwärtskanal habe letzte Woche infolge des positiven Newsflows bei 148,50 Euro nach oben verlassen werden können. Ein weiteres Kaufsignal beim MACD-Indikator sorge dabei für zusätzliche Impulse.Die Chancen stünden nun recht gut, dass sich der Titel innerhalb der nächsten Tage bis an das nächste Etappenziel am Verlaufstief bei 159,72 Euro kämpfe. Darüber gelte es die 200-Tage-Linie bei aktuell 175,47 Euro zu knacken. Ein Bruch dieser Linie hätte darüber hinaus auch eine Trendwende aus mittelfristiger Sicht zur Folge."Der Aktionär" bleibe langfristig optimistisch. Auch auf kurze Sicht helle sich das Chartbild deutlich auf. Trader könnten eine erste spekulative Position wagen. Konservative Anleger sollten eine klare Trendwende abwarten, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.05.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link