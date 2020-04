Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

128,90 EUR +2,29% (29.04.2020, 12:07)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (29.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der VW-Konzern stelle sich wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf deutlich schlechtere Geschäftszahlen im laufenden Jahr ein. Dennoch: Die Aktie habe seit dem Korrekturtief rund 40 Prozent gut gemacht. Wie weit könne die Erholung noch gehen?VW habe am Mittwochmorgen die detaillierten Zahlen für das erste Quartal bekannt gegeben. Der Gewinn vor Steuern sei im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Vorjahres von 4,1 Milliarden auf noch 0,7 Milliarden Euro zurückgegangen. Der Umsatz sei zwischen Januar und März von 60,0 auf 55,1 Milliarden Euro gesunken. Die Auslieferungen aller Marken seien um fast ein Viertel (23 Prozent) auf rund 2 Millionen Fahrzeuge zurückgegangen.Bei Volkswagen erwarte man ein "im Vorjahresvergleich gravierend rückläufiges" operatives Ergebnis, das aber noch im positiven Bereich landen werde, habe das Unternehmen am Mittwoch in Wolfsburg mitgeteilt. Der Umsatz dürfte "voraussichtlich deutlich unter dem Niveau des Vorjahres liegen", habe es geheißen. "Der Volkswagen- Konzern steuert fokussiert und entschlossen durch diese beispiellose Krise", habe Finanzvorstand Frank Witter in einer Mitteilung erklärt. "Wir haben zahlreiche Gegenmaßnahmen ergriffen, um die Kosten zu senken sowie die Liquidität zu sichern und sind finanziell weiter robust aufgestellt."Im Zuge der Zahlen habe NordLB-Analyst Frank Schwope das Kursziel für die VW-Aktie um zehn Euro auf 130 Euro angehoben. "Während die Q1-Zahlen infolge der Corona-Pandemie bereits massiv eingebrochen sind, erwarten wir für Q2 noch schlechtere Werte. Allerdings gibt China Hoffnung und fährt in der Coronavirus-Krise vorweg", so Schwope in seiner neuesten Studie.Anleger sollten sich bei den Automobil-Herstellen auf Absatzeinbußen im Gesamtjahr zwischen zehn und 20 Prozent einstellen. Die Gewinne dürften weitaus mehr leiden. "Die wirtschaftlichen Folgen von 9/11 und der Finanzkrise waren geringer als die wirtschaftlichen Probleme, die sich aus der Coronavirus-Krise ergeben", schreibe Auto-Analyst Schwope von der NordLB.Die VW-Aktie habe sich in den letzten Wochen peu a peu von dem Korrekturtiefs nach oben gearbeitet. Die Börse würden nach vorne blicken. Der Markt in China erhole sich, in vielen anderen Werken sei die Produktion wieder aufgenommen worden. Das erste Etappenziel von 125 Euro habe die Aktie hinter sich gelassen. Die nächste Hürde liege bei 135 Euro. Den Stoppkurs sollte man auf 115 Euro nachziehen.Zudem gebe es berechtigte Hoffnungen für alle Automobil-Hersteller auf ein Konjunkturpaket der Bundesregierung in der zweiten Jahreshälfte. Das sollte BMW, Daimler und Volkswagen Rückenwind für die Zukunft verleihen. So könnte vor allem der Swing weg vom Verbrennungsmotor, hin zur Elektromobilität, für die Hersteller einfacher werden. (Analyse vom 29.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:129,04 EUR +2,46% (29.04.2020, 12:22)