Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (23.12.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) und erhöht das Kursziel von 240 auf 250 Euro.Die Auslieferungszahlen des Wolfsburger Konzerns nach elf Monaten seien erschreckend niedrig gewesen und würden auf einen Gesamtjahreswert von nur rund 9 Mio. (2020: 9,3 Mio.) schließen lassen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Damit komme VW deutlich schlechter durch den Chipmangel als z.B. Tesla, BMW oder Toyota, die das Vor-Corona-Niveau erreichen oder wie im Fall des US-Elektroautopioniers stark wachsen dürften. Auch 2022 sollte VW mit rund 10 Mio. Autos deutlich unterhalb des Vor-Corona-Rekordes von 11 Mio. Fahrzeugen bleiben.Seit Monaten bzw. Jahren werde das Thema Verkauf oder Börsengang der Porsche AG von Branchenteilnehmern gespielt - insbesondere von potenziell am "Deal" verdienenden Investment-Bankern. Zuletzt sei es um die Variante "Porsche-Kauf durch die Familie" ergänzt worden. Dies sei durchaus möglich. Allerdings seien die hinter der Porsche SE stehenden Familien Porsche und Piech in den letzten Jahren auch nicht immer einer Meinung gewesen. Beim Autobauer Porsche AG möge es sich aber um ein recht emotionales Thema handeln. Für den Volkswagen-Konzern würde ein (Teil-) Verkauf der Porsche AG mehr Unübersichtlichkeit bringen, nachdem man zuletzt bei AUDI einen Squeeze-out durchgeführt habe. Auch frage man sich, ob die Familien Piech und Porsche via Porsche SE lieber einen größeren Anteil an der Porsche AG und eine Minderheit an der Volkswagen AG halten wollten oder lieber wie bisher die Mehrheit am großen Ganzen!?Die einzelnen Automarken des Volkswagen-Konzerns seien in den letzten Jahrzehnten so eng miteinander verzahnt worden, dass ein Herauslösen der Porsche AG grundsätzlich keinen Sinn mache. Sollte der Konzern wirklich dringend Geld für die Transformation zur Elektromobilität benötigen, gäbe es plausiblere Verkaufsoptionen als die Porsche AG, nämlich die Lkw-Sparte TRATON oder die überflüssigen "Managementspielzeuge" Lamborghini, Ducati oder Bugatti-Rimac.Die NORD LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der Volkswagen-Vorzugsaktie zum 31.12.2021 einstellen. Sie werde diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Volkswagen AG": Keine vorhanden.