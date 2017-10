Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2016 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,297 Millionen (2015: 9,931 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht verringert 11,9 Prozent.



In Westeuropa stammen 22,3 Prozent aller neuen Pkw aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2016 auf 217 Milliarden Euro (2015: 213 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 5,4 Milliarden Euro (2015: -1,4 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen, Turbolader und -maschinen, Spezialgetriebe, Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 120 Fertigungsstätten. 626.715 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus durchschnittlich 43.000 Fahrzeuge, sind mit fahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (27.10.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktie versucht sich an einem Ausbruch über eine wichtige Widerstandszone - ChartanalyseMit Veröffentlichung des Quartalsfinanzberichts für Q3 hat sich das Papier der Volkswagen VZ (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit in die Gewinnerliste beim deutschen Aktienbarometer eingereiht und versucht sich zugleich an einem Ausbruch über eine wichtige Widerstandszone aus den letzten Monaten, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der Volkswagen-Konzern (VW) habe demnach im 3. Quartal einen Umsatz von 55,00 Milliarden Euro erzielt und habe im Vergleich zum Vorjahr mit 52,00 Milliarden Euro leicht darüber gelegen. Die Prognose von 55,31 Milliarden Euro sei etwas verfehlt worden. Das bereinigte EBIT habe bei 4,32 Milliarden Euro gelegen, Prognose seien 3,97 Milliarden Euro gewesen. Aufgrund von Umrüstungskosten sei der Nettogewinn mit 1,14 Milliarden Euro (VJ: 2,34 Milliarden Euro) aber merklich zurückgegangen. Dennoch bestätige VW seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr.Aus charttechnischer Sicht sei bereits Anfang dieses Monats mit einem Sprung über die markante Abwärtstrendbegrenzung ein kleines Kaufsignal bis zu dem Widerstandsbereich zwischen 145,90 sowie 146,70 Euro aufgestellt und bereits abgearbeitet worden. Die am Freitag vorgelegten Quartalszahlen hätten der Volkswagen-Aktie zwar noch einen zusätzlichen Aufwärtsschub an 150,00 Euro verliehen, allerdings habe das Wertpapier wieder einen Teil seiner Gewinne verloren und ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Widerstandsniveau scheine noch nicht ganz in trockenen Tüchern zu sein. Wünschenswert wäre hierfür ein nachhaltiger Kursanstieg mindestens per Wochenschlusskurs.Damit in dem Wertpapier der Volkswagen AG ein weiteres Kaufsignal aufgestellt werden könne, müsse mindestens ein Wochenschlusskurs oberhalb von 146,70 Euro gelingen. Erst dann könne es über das heutige Tageshoch von grob 150,00 Euro weiter in den Bereich der Jahreshochs aus Januar bei 156,55 Euro weiter rauf gehen. Sollte ein direktes Long-Engagement in Betracht gezogen werden, sei die Verlustbegrenzung aber noch knapp unterhalb der Marke von 143,70 Euro anzusetzen. Darunter steige nämlich die Wahrscheinlichkeit eines kurzfristigen Rücksetzers zurück an die 50-Tage-Durchschnittslinie bei derzeit 139,10 Euro merklich an, wodurch zugleich die kürzlich überwundene Abwärtstrendlinie einem Test unterzogen werden sollte. Aber erst des darunter sind größere Abgaben sogar auf die Jahrestiefs bei 124,75 Euro zu erwarten, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 27.10.2017)