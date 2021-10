ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (14.10.2021/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktie vergrößert den Abstand zur Unterstützung bei 185,58 Euro - AktiennewsDie Aktie von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) steigt am Donnerstag um 1,06% auf 196,04 Euro und vergrößert den Abstand zur Unterstützung bei 185,58 Euro, so die Experten von XTB.Der Bereich stelle das Hoch dar, welches vor der Corona-Krise im Januar 2020 im Wochenchart ausgebildet worden sei. Im September sei die Marke per Schlusskurs leicht unterschritten worden, doch der Ausbruch sei nur von kurzer Dauer gewesen und nach einer schnellen Erholung hätten die 158,58 Euro bereits zum zweiten Mal für einen Abpraller genutzt werden können. Um einen neuen Trend einzuleiten, müssten die Käufer den Kurs über das lokale Hoch bei 202,15 Euro drücken. Bei einem Durchbruch könnten sich die Händler auf die Widerstandszone zwischen 244,80 und 251,90 Euro konzentrieren.Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:196,72 EUR +1,33% (14.10.2021, 11:45)XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:196,60 EUR +1,63% (14.10.2021, 11:31)