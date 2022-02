Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (24.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Am Mittwoch habe es erneut Spekulationen um einen Börsengang der Sportwagentochter Porsche gegeben. Die Gerüchte seien nicht neu. Bereits Ende 2021 hätten verschiedene Medien über einen möglichen Börsengang der Volkswagen-Tochter berichtet. Trotz der guten News und mehrerer Kaufempfehlungen gerate die VW-Aktie unter Druck. Anleger würden mit einem Kauflimit zum Zug zu kommen versuchen.Zur Erinnerung: Der Sportwagenbauer sei unter dem VW-Konzerndach angesiedelt. Die Holding Porsche SE halte wiederum rund 53,3 Prozent der Stimmrechte am Volkswagen-Konzern."Wir haben bereits früher festgestellt, dass ein separater Börsengang von Porsche ein bedeutendes Ereignis für den VW-Konzern wäre. Das Unternehmen ist die profitabelste Marke des VW-Konzerns", so UBS-Analyst Patrick Hummel zu diesem Thema.Die Investmentbank Stifel jedenfalls sehe die Pläne eines IPOs der Porsche AG positiv. Die Eigenständigkeit der Porsche AG werde von Investoren begrüßt, habe Analyst Daniel Schwarz in einer Studie geschrieben. Die mögliche Struktur nach dem Deal werde aber durchaus differenziert gesehen. Schwarz rat eweiterhin zum Kauf der VW-Vorzüge mit einem Kursziel von 308 Euro.Die Elektro-Strategie von VW stimme. Der letzte Deal mit Bosch passe ins Bild. Darüber hinaus würde ein möglicher Börsengang der Tochter-Porsche stille Reserven freisetzen und die Notierung weiter antreiben.Jedoch würden die Pläne in der aktuellen Situation wenig nützen. Die Börse werde durch die weitere Verschärfung des Ukraine-Konflikts bestimmt. Auch die Volkswagen-Aktie könne sich davon nicht lösen. Nach dem letzten Run komme das Papier wieder zurück.Anleger versuchen bei Kursen um 170 Euro einen Fuß in die Tür zu stellen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Ein weiteres Kauflimit wird bei 165 Euro platziert. (Analyse vom 24.02.2022)