Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

148,32 EUR -1,44% (13.05.2019, 11:53)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2018 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,8 Millionen (2017: 10,7 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,3 Prozent. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2018 auf 236 Milliarden Euro (2017: 230 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 12,2 Milliarden Euro (2017: 11,5 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern wird sein automobiles Kerngeschäft neu ausrichten, u.a. mit fast 70 neuen E-Modellen bis zum Jahr 2028. Zudem stehen der Ausbau von Batterietechnologie und autonomes Fahren als neue Kernkompetenzen im Fokus. Parallel dazu wird als zweite Säule ein markenübergreifender Geschäftsbereich für intelligente Mobilitätslösungen aufgebaut.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 122 Fertigungsstätten. 664.496 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (13.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Am Dienstag stehe die Hauptversammlung des Volkswagen-Konzerns in Berlin auf dem Programm. Ein wichtiges Datum, die Weichen für die Zukunft zu stellen und alte Baustellen zu beseitigen. Die Aktie sei derweil auf Bodensuche. Seien erste Käufe gerechtfertigt?Am Dienstag stehe die Hauptversammlung des Volkswagen-Konzerns in Berlin auf dem Programm. Natürlich werde es auch drei Jahre nach Bekanntwerden des Diesel-Skandals um die Aufarbeitung der Manipulation gehen. Weitaus wichtiger sei jedoch, welchen Weg der VW-Konzern in der Zukunft gehen werde.VW-Vorstand Herbert Diess knüpfe derzeit einen wichtigen Deal nach dem anderen. VW scheue sich auch nicht davor, die mächtigen High-Tech-Riesen wie Amazon oder Baidu mit ins Boot zu holen. Amazon solle dazu beitragen, die Produktion von VW effizienter zu machen und dadurch die Rendite zu steigern. Mit Baidu forsche VW an selbst fahrenden Autos. Auch Siemens, SK Innovation und Wireless Car würden VW auf dem Weg in die elektrische Zukunft begleiten.Erst vor wenigen Tagen habe der Autobauer das erste Modell seiner Elektroauto-Familie ins Rennen geschickt. Der ID.3 sei auf 30.000 Stück limitiert. Kunden könnten sich den Elektroflitzer für eine Anzahlung von 1.000 Euro vorab reservieren. In den nächsten Jahren werde Volkswagen über 70 neue Elektro-Modelle an den Start bringen. 44 Milliarden Euro werde VW in die Elektromobilität, selbst fahrende Autos und neue Mobilitätsdienste stecken.Ein Thema auf der Hauptversammlung könnte auch China sein. Der VW-Konzern verkaufe mittlerweile jedes dritte Auto in China. Wobei dieser Absatzmarkt nun schwächele und die Verkaufszahlen dort auch im April weiter gefallen sei. Der Branchenverband PCA habe einen Absatzrückgang um 16,6 Prozent auf 1,54 Millionen Stück errechnet. In den ersten vier Monaten des Jahres ergebe sich ein Minus um rund 11,8 Prozent auf 6,71 Millionen Stück.VW müsse klotzen, nicht kleckern. Im Kampf um die Spitzenposition in Sachen Elektromobilität habe der VW-Konzern wertvolle Zeit verstreichen lassen. Diese gelte es jetzt so schnell wie möglich aufzuholen. Tesla habe gezeigt, dass das Elektroauto salonfähig sei, dass die Nachfrage da sei. VW habe mit seiner E-Offensive die Möglichkeit, verlorenes Terrain wieder gut zu machen. Nicht nur, was das Image betreffe.Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", geht davon aus, dass die VW-Aktie in einem freundlichen Gesamtmarkt den DAX outperformen wird. (Analyse vom 13.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:148,38 EUR -2,73% (13.05.2019, 12:07)