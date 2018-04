WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2017 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,741 Millionen (2016: 10,297 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,1 Prozent.



In Westeuropa stammen 22,0 Prozent aller neuen Pkw aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2017 auf 231 Milliarden Euro (2016: 217 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 11,6 Milliarden Euro (2016: 5,4 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen, Turbolader und -maschinen, Spezialgetriebe, Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in 11 Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 120 Fertigungsstatten. 642.292 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus durchschnittlich 44.170 Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (13.04.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Vorzugsaktie des Wolfsburger Autokonzerns Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF).Was die Ad hoc-Meldung vom 10.04. habe erwarten lassen, habe sich bewahrheitet (Ad hoc vom 12.04.). Der VW-Vorstand, die Ressortzuständigkeiten/Verantwortlichkeiten sowie die Konzernstrukturen würden angepasst. Wie erwartet habe der bisherige VW Pkw-CEO Diess den VW-Vorstandsvorsitz von Müller mit sofortiger Wirkung übernommen. Der bisherige Beschaffungsvorstand Sanz sowie Personalvorstand Blessing würden aus dem Vorstand ausscheiden.Volkswagen werde zukünftig in sechs Geschäftsfelder und die Region China gegliedert. Es würden Markengruppen eingeführt. Diese Idee sei nicht neu, sie stamme bereits aus der "Vor-Dieselskandal-Zeit". Die VW-Vorstände würden in Zukunft Doppel-/Mehrfachfunktionen übernehmen. Das Nfz-Geschäft solle kapitalmarktfähig gemacht werden.Insgesamt erachte Diermeier die Ankündigungen als positiv, denn sie würden dem komplexen Konzern die Möglichkeit geben, schneller und flexibler zu reagieren, was in Anbetracht des umfassenden Strukturwandels seines Erachtens notwendig sei.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Volkswagen-Vorzugsaktie. Das Kursziel werde von 178 Euro auf 182 Euro angehoben. (Analyse vom 13.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link