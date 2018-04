WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2017 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,741 Millionen (2016: 10,297 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,1 Prozent.



In Westeuropa stammen 22,0 Prozent aller neuen Pkw aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2017 auf 231 Milliarden Euro (2016: 217 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 11,6 Milliarden Euro (2016: 5,4 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen, Turbolader und -maschinen, Spezialgetriebe, Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in 11 Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 120 Fertigungsstatten. 642.292 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus durchschnittlich 44.170 Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (26.04.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktie: Erleichterung nach Zahlen - AktienanalyseEinen gelungenen Start in dieses Jahr hat der Autobauer Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) zwar geschafft, das Wertpaper aber steht selbst nach dem heutigen Kurssprung in 2018 praktisch noch auf Einstand, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Auch nach den Quartalszahlen herrsche trotz Kursplus keine überschwänglich gute Käuferstimmung - noch immer diktiere ein Abwärtstrend das Kursgeschehen!Der Umsatz beim Wolfsburger Autobauer Volkswagen sei in den ersten drei Monaten dank eines Rekordabsatzes um knapp vier Prozent auf 58,2 Mrd. Euro gestiegen, das operative Ergebnis sei jedoch um knapp vier Prozent auf 4,2 Mrd. Euro zurückgefallen. Dabei habe sich aber ein bilanzieller Sondereffekt negativ auf das operative Ergebnis ausgewirkt. Am Ende habe der Konzern 3,3 Mrd. Euro verdient, nach rund 3,4 Mrd. Euro auf Vorjahressicht. Trotzdem sei der Dieselskandal noch lange nicht abgeschlossen, die aktuelle Diskussion drehe sich derzeit um mögliche Fahrverbote und dessen Folgen für VW.Aus technischer Sicht diktiere seit Ende Januar nach wie vor ein intakter Abwärtstrend das Kursgeschehen beim weltgrößten Autobauer Volkswagen, auf der Unterseite habe sich zuletzt um 151,32 Euro jedoch ein tragfähiger Boden ausbilden können. Doch seit Längerem schon stecke die Aktie ohnehin am Widerstandsniveau von grob 175,00 Euro fest und tendiere grob seitwärts. Für ein Kaufsignal müssten sich Bullen noch ein Stück weit mehr ins Zeug legen, die Chancen hierfür stünden aber relativ gut, wenn die Elektromobilitätsinitiative in China bald so richtig durchstarten sollte.Die heutige Kursreaktion auf die Quartalszahlen und damit einhergehende Kursgewinne könnten einen ersten Hinweis auf einen bevorstehenden Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal liefern. Kursgewinne oberhalb von 180,00 Euro könnten daher als Signalgeber für einen weiteren Lauf der Volkswagen-Aktie zu den Jahreshochs von 192,46 Euro gewertet werden und würden es entsprechend erlauben, Long-Positionen aufzubauen.Sollte jedoch der kleine Unterstützungsbereich zwischen 164,50 und 166,54 Euro Verkäufern zum Opfer fallen, müssten sich Investoren zunächst auf einen Kursrückgang an die 200-Tage-Durchschnittslinie bei derzeit 158,20 Euro einstellen. Möglicherweise werde im Zuge dessen noch einmal der Boden um 151,32 Euro getestet, ehe sich Käufer wieder blicken lassen und für eine Stabilisierung sorgen würden. Tendenziell werde aber ein seit Jahresbeginn im Aufbau befindlicher Boden favorisiert, der die bisherige Seitwärtsbewegung schon bald beenden könnte. (Analyse vom 26.04.2018)Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:171,22 EUR +2,53% (26.04.2018, 15:01)Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:171,68 EUR +2,56% (26.04.2018, 15:08)ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:DE0007664039