Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2017 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,741 Millionen (2016: 10,297 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,1 Prozent.



In Westeuropa stammen 22,0 Prozent aller neuen Pkw aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2017 auf 231 Milliarden Euro (2016: 217 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 11,6 Milliarden Euro (2016: 5,4 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen, Turbolader und -maschinen, Spezialgetriebe, Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Handler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in 11 Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 122 Fertigungsstatten. 642.292 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus durchschnittlich 44.170 Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an.



Mit seinem Zukunftsprogramm "TOGETHER - Strategie 2025" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität.



Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. Parallel dazu wird als zweite Säule ein markenübergreifender Geschäftsbereich für intelligente Mobilitätslösungen aufgebaut. Die Beteiligung am Vermittler von Fahrdienstleistungen Gett war hierzu der erste Schritt; um diesen Kern werden sich in den nächsten Jahren weitere Dienste wie Robotaxis, Carsharing oder Transport-On-Demand gruppieren. Um den Wandel erfolgreich umzusetzen, stellt der Konzern seine Innovationskraft auf ein breiteres Fundament: So wird die Digitalisierung in allen Marken, Bereichen und Funktionen forciert.



Zudem öffnet sich Volkswagen starker als bisher für Partnerschaften, Zukäufe und Beteiligungen. Zur Finanzierung der notwendigen Zukunftsinvestitionen hat sich der Konzern zum Ziel gesetzt, in allen Bereichen, Marken und Regionen deutlich effizienter zu werden. (27.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Vorzugsaktie des Wolfsburger Autokonzerns Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) abzuwarten.Werde es in Zukunft eine Art Powerbank nicht nur für Handys, sondern auch für Elektroautos geben? Wenn man die neuen Pläne von Volkswagen verfolge, könnte man fast auf den Gedanken kommen. Schon 2017 habe VW ein solches Konzept zusammen mit Kreisel Electric aus Österreich auf der IAA vorgestellt. Eine Ladesäule, die nach dem Prinzip einer Powerbank funktioniere. Jede Säule arbeite mit einer Speicherkapazität von 200 kWh und könne bis zu vier Fahrzeuge und E-Bikes gleichzeitig laden.Die Powerbanks könnten auf öffentlichen Parkplätzen aufgestellt werden. Der Ladevorgang solle durchschnittlich nur noch 17 Minuten dauern. Zum Vergleich: Aktuell dauere ein Ladevorgang an einer Schnellladesäule von Ionity rund 40 Minuten. Für ein Pilotprojekt habe Volkswagen die Stadt Wolfsburg ausgewählt. Erste mobile Ladesäulen würden in H1/2019 aufgestellt. Von 2020 an solle die so genannte Powerbanks auch in anderen Städten eingesetzt werden. Thomas Schmall, Vorstandschef der VW-Konzern-Komponente, habe von einem "entscheidenden Schritt zu einem leistungsfähigen Netz von Ladepunkten" gesprochen. Dies sei ein komplett neuer Ansatz für den schnellen Ausbau der Infrastruktur. Deren unzureichender Ausbau gelte als ein Haupthindernis beim Ausbau der Elektromobilität.Dennoch verwundere das neue Konzept von Volkswagen etwas. Zusammen mit Ford, BMW und Daimler habe man sich zusammengeschlossen, um unter dem Namen Ionity den Ausbau der Ladesäulen in ganz Europa vorn zu treiben.Volkswagen-Chef Herbert Diess habe Mitte November Investitionen von 44 Mrd. Euro für Digitalisierung, autonomes Fahren und E-Mobilität in den kommenden fünf Jahren angekündigt. Die Strategie sei richtig! Nicht nur deshalb habe sich die VW-Aktie im Vergleich zu BMW und Daimler zuletzt deutlich besser entwickelt. Und dennoch: Der schwache Gesamtmarkt habe auch die Aktie vor Weihnachten wieder unter die 90-Tage-Linie gedrückt. Die wichtige 200-Tage-Linie sei vorerst außer Sichtweite geraten. Diese liege bei 152,65 Euro. Das Chartbild würde sich wieder etwas aufhellen, sofern die 90-Tage-Line bei 15,87 Euro zurückerobert werde.Jochen Kauper von "Der Aktionär" empfiehlt bei der Volkswagen-Vorzugsaktie abzuwarten. (Analyse vom 27.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link