London Stock Exchange-Aktienkurs Vodafone-Aktie:

115,72 GBp +1,85% (22.11.2021, 12:51)



ISIN Vodafone-Aktie:

GB00BH4HKS39



WKN Vodafone-Aktie:

A1XA83



Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VODI



London Domestic Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VOD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VODPF



Kurzprofil Vodafone Group Plc:



Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) ist ein international tätiges Mobilfunkunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in Newbury (Berkshire). Die Zentrale befindet sich jedoch in London. Im Geschäftsjahr 2019/2020 (bis zum 31. März 2020) erzielte Vodafone weltweit einen Umsatz von rund 45 Milliarden Euro und die Anzahl der Beschäftigten betrug rund 95.200. Die deutsche Vodafone GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Vodafone Group Plc und wird seit Oktober 2015 von Johannes Ametsreiter geleitet. Der deutsche Teil von Vodafone hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt etwa 16.000 Mitarbeiter. (22.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Mobilfunkkonzerns Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPF).Der Konzernumsatz sei in Q2 2021/22 (30.09.) etwas stärker als erwartet um 4,3% (organisch: +2,9%) auf 11,39 (Vj.: 10,92; Analystenerwartung: 11,08; Marktkonsens: 11,24) Mrd. Euro gestiegen. Darin hätten sich unter anderem höhere Einnahmen aus Roaming-Gebühren und eine Erholung des Handy-Geschäfts widergespiegelt, das im Vorjahreszeitraum von der Pandemie belastet worden sei. Die nur halbjährlich ausgewiesenen Ergebniskennzahlen seien gemischt ausgefallen (bspw. bereinigtes EBITDA AL: 7,9% (organisch: +6,5%) auf 7,57 (Vj.: 7,01; Analystenerwartung: 7,54; Marktkonsens: 7,36) Mrd. Euro). Das laufende Geschäftsjahr sehe Vodafone nun optimistischer. Das bereinigte EBITDA AL solle demnach in 2021/22 (31.03.) nun auf 15,2-15,4 (bisher: 15,0-15,4; Vj.: 14,6) Mrd. Euro zulegen. Zudem solle der bereinigte freie Cashflow nun auf mindestens 5,3 (bisher: mindestens 5,2; Vj.: 5,1) Mrd. Euro ebenfalls steigen.Jost habe seine EPS-Prognosen für 2021/22e (berichtet: 0,078 (alt: 0,085) Euro; bereinigt: 0,096 (alt: 0,085) Euro) und für 2022/23e (berichtet und bereinigt;: 0,093 (alt: 0,098) Euro) angepasst.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate; Dividendenerwartung des Analysten: 0,09 Euro/Aktie) von <10% bestätigt Markus Jost, Analyst von Independent Research, sein "halten"-Rating für die Vodafone-Aktie. Das Kursziel werde von 1,25 auf 1,20 GBP gesenkt. (Analyse vom 22.11.2021)Börsenplätze Vodafone-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vodafone-Aktie:1,397 EUR +1,82% (22.11.2021, 12:47)