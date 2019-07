London Stock Exchange-Aktienkurs Vodafone-Aktie:

Kurzprofil Vodafone Group Plc:



Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) ist ein international tätiges Mobilfunkunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in Newbury (Berkshire). Die Zentrale befindet sich jedoch in London.



Vodafone erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 41,0 Milliarden GBP und beschäftigte weltweit 107.667 Mitarbeiter. Die deutsche Vodafone GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Vodafone Group Plc und und wird seit Oktober 2015 von Hannes Ametsreiter geleitet. Der deutsche Teil von Vodafone hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt etwa 11.000 Mitarbeiter. (30.07.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Mobilfunkkonzerns Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD).Entgegen der Analysten-Erwartung habe Vodafone im ersten Quartal (Q1) 2019/20 (30.06.) erneut einen Umsatzrückgang um 2,3% (organisch: -0,9%) y/y verzeichnet. Die Q1-Umsatzzahlen seien jedoch bei der Bekanntgabe in den Hintergrund getreten, da Vodafone nach der zuvor erteilten Genehmigung der Übernahme der Liberty-Kabelaktivitäten zeitgleich angekündigt habe, dass die eigenen insgesamt 61.700 Funkmasten in ein separates Unternehmen ausgelagert werden sollten, ein wesentlicher Teil davon binnen 18 Monaten verkauft und der Erlös für den Schuldenabbau verwendet werden solle. Im Mai 2020 solle die "Towerco" bereit sein und könnte mit einem potenziellen Umsatz von 1,6 Mrd. Euro und einem EBITDA von 900 Mio. Euro laut Reuters auf eine branchenübliche Bewertung von bis zu 15 Mrd. Euro kommen.Die Auslagerung bzw. den Verkauf der Funktürme werte der Analyst positiv und sehe ihn auch als notwendig an. Vodafone baue derzeit den Konzern massiv mit Fusionen und Verkäufen um und tue sich damit keinen Gefallen, sondern schade damit nur der Aktienkursentwicklung. Gleiches gelte für die aus Sicht des Analysten vollkommen intransparente und wenig vergleichbare Berichterstattung. Nach den nun angekündigten Maßnahmen sollte die Intransparenz auch bald wieder zunehmen.Bei einem auf 1,60 (alt: 1,36) GBP angehobenen Kursziel bestätigt Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die Vodafone-Aktie. (Analyse vom 30.07.2019)Börsenplätze Vodafone-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vodafone-Aktie:1,6552 EUR -1,00% (30.07.2019, 13:35)