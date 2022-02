Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Vodafone-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Vodafone-Aktie:

1,637 EUR -1,15% (10.02.2022, 17:35)



London Stock Exchange-Aktienkurs Vodafone-Aktie:

138,10 GBp -1,03% (10.02.2022, 17:38)



ISIN Vodafone-Aktie:

GB00BH4HKS39



WKN Vodafone-Aktie:

A1XA83



Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VODI



London Domestic Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VOD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VODPF



Kurzprofil Vodafone Group Plc:



Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) ist ein international tätiges Mobilfunkunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in Newbury (Berkshire). Die Zentrale befindet sich jedoch in London. Im Geschäftsjahr 2019/2020 (bis zum 31. März 2020) erzielte Vodafone weltweit einen Umsatz von rund 45 Milliarden Euro und die Anzahl der Beschäftigten betrug rund 95.200. Die deutsche Vodafone GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Vodafone Group Plc und wird seit Oktober 2015 von Johannes Ametsreiter geleitet. Der deutsche Teil von Vodafone hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt etwa 16.000 Mitarbeiter. (10.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Mobilfunkkonzerns Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPF) unter die Lupe.Vodafone habe ein Übernahmeangebot des Telekom-Unternehmens Iliad und Apax Partners für sein Italien-Geschäft abgelehnt. Die vorläufige Interessensbekundung sei nicht im besten Interesse der Aktionäre, habe Vodafone seine Entscheidung begründet. Die Aktie sei am Nachmittag zunächst nur leicht unter Druck gekommen.Das Management wolle sich weiter auf eine Kombination aus Wachstum aus eigener Kraft sowie einer Optimierung des Portfolios konzentrieren, habe es von Vodafone geheißen. Zudem verfolge der Vorstand mehrere "wertsteigernde Konsolidierungsmöglichkeiten", ohne konkret darauf einzugehen.Insidern zufolge solle der französische Telekom-Konzern Iliad Vodafone ein Gebot in Höhe von mehr als elf Milliarden Euro für das Italien-Geschäft unterbreitet haben, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwochabend berichtet. Die Vorlage einer Offerte habe Iliad-Chef Thomas Reynaud in einem Gespräch mit der Agentur bereits Tags zuvor offengelegt, allerdings ohne Angaben zum Gebotspreis zu machen.Neben Spanien gelte vor allem auch Italien als eines der Sorgenkinder von Vodafone. Beide Geschäftsteile würden jeweils etwa ein Zehntel des gesamten Gruppen-Service-Umsatzes ausmachen. Seit mindestens fünf Quartalen in Folge beklage Vodafone Italien teils drastisch sinkende Einnahmen. Grund dafür seien andauernde Preiskämpfe zwischen Vodafone Italien, Iliad, Telecom Italia und Wind Tre. So werbe Iliad auf seiner Webseite z.B. mit 120 Gigabyte Internetvolumen und unbegrenzter Telefonie und SMS für unter zehn Euro - in Deutschland würden Kunden für den Preis nur deutlich weniger bekommen.Iliad habe inzwischen allerdings mitgeteilt, die Bemühungen nun einzustellen. Iliad Italia werde seine eigenständige Strategie im Land weiterführen.Die gescheiterte Übernahme bewege die Aktie nur wenig. Die aktivistischen Investoren dürften dafür sorgen, dass das Portfolio trotzdem optimiert werde.Nach den deutlichen Kursgewinnen in den vergangenen Tagen lassen Anleger die Gewinne bei der AKTIONÄR-Altempfehlung laufen, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 10.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)