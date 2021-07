Mit Material von dpa-AFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkkonzerns Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPF) unter die Lupe.Im anhaltend freundlichen Marktumfeld steche die Vodafone-Aktie am Freitag noch heraus. Der britische Telekommunikationskonzern blicke auf ein starkes erstes Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres zurück und könne mit den Zahlen überzeugen. Nach der jüngsten Talfahrt löse sich die Aktie damit weiter von den Tiefs.Vodafone sei dank satter Roaming-Einnahmen mit deutlichem Wachstum ins neue Geschäftsjahr gestartet. Konzernweit habe der Erlös von April bis Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,7 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro zugelegt, wie das Unternehmen am Freitag in London mitgeteilt habe. Damit habe das Unternehmen besser abgeschnitten als erwartet.Das Geschäftsumfeld in Europa sei zwar noch nicht zurück auf einem normalen Niveau, so Konzernchef Nick Read. Dennoch habe Vodafone einen guten Service-Umsatz, also ohne den Verkauf von Endgeräten wie Handys und Tablets, hingelegt. Die für die Branche wichtige Kennziffer sei konzernweit um gut drei Prozent auf 9,4 Milliarden Euro gestiegen. Dabei hätten alle Märkte zugelegt, mit Ausnahme von Italien.Verglichen mit dem Vorjahr, als die Corona-Krise Spuren hinterlassen habe, hätten die Roaming-Erlöse um 56 Prozent zugelegt. Allerdings sei das nach wie vor weniger als noch in der Vor-Corona-Zeit Anfang des Jahres 2020. In der Pandemie seien diese Einnahmen branchenweit nahezu komplett weggebrochen. Das habe an den Lockdowns und den Reisebeschränkungen gelegen, durch die den Unternehmen der lukrative Mobilfunk- und Datenverkehr im Ausland gefehlt habe.Goldman Sachs-Analyst Andrew Lee habe die vorgelegten Zahlen gelobt: Der Telekommunikationskonzern kehre zum Wachstum zurück, das Wachstum der Serviceumsätze aus eigener Kraft insbesondere in Europa habe die Markterwartungen übertroffen. Die Aktie notiere mit einem deutlichen Abschlag zum Sektor und habe daher viel Luft nach oben. Etwas verhaltener sei da J.P. Morgan-Analyst Akhil Dattani gewesen: Angesichts schwacher Leistungskennziffern und den in Europa nur erwartungsgemäß ausgefallenen Erlösen gebe es aber wenig Begeisterndes in der Bilanz.Die südafrikanische Vodacom mit Fokus auf den Kontinent Afrika habe besonders deutlich zugelegt. Hier sei der Service-Umsatz um knapp acht Prozent auf 1,4 Milliarden Euro gestiegen. Das habe allerdings nicht an Erlösen aus dem Telekom-Geschäft, sondern an einem "signifikanten Wachstum" beim Transaktionsvolumen des Bezahldienstes M-Pesa sowie wieder eingeführten Gebühren gelegen, die in der Pandemie zeitweise ausgesetzt gewesen seien. Mit M-Pesa könnten Nutzer bargeldlos bezahlen und Geld an andere M-Pesa-Kunden schicken.Die Jahresprognose habe Vodafone bestätigt. Demnach rechne der Vorstand weiter mit einem bereinigten operativen Ergebnis vor Leasingkosten (EBITDA AL) in Europa von 15 bis 15,4 Milliarden Euro sowie mit einem bereinigten Mittelzufluss (Free Cashflow) von mindestens 5,2 Milliarden Euro.Seit den schwachen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr habe die Vodafone-Aktie unter Druck gestanden. Nun könnte die Trendwende starten. Die Aktie habe sich bereits von den Tiefs gelöst. Der erfolgreiche Börsengang von Vantage Towers und der laufende 5G-Ausbau könnten weitere Fantasie bringen.Anleger bleiben dabei, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.07.2021)