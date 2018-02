London Stock Exchange-Aktienkurs Vodafone-Aktie:

GBP 2,07 -1,55% (08.02.2018, 10:55)



ISIN Vodafone-Aktie:

GB00BH4HKS39



WKN Vodafone-Aktie:

A1XA83



Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VODI



London Domestic Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VOD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VODPD



Kurzprofil Vodafone Group Plc:



Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) ist ein international tätiges Mobilfunkunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in Newbury (Berkshire). Die Zentrale befindet sich jedoch in London.



Vodafone erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 41,0 Milliarden GBP und beschäftigte weltweit 107.667 Mitarbeiter. Die deutsche Vodafone GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Vodafone Group Plc und und wird seit Oktober 2015 von Hannes Ametsreiter geleitet. Der deutsche Teil von Vodafone hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt etwa 11.000 Mitarbeiter. (08.02.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Mobilfunkkonzerns Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD).Der Konzernumsatz sei in Q3 2017/18 (31.12.), insbesondere wegen des starken Euro und der Entkonsolidierung des niederländischen Geschäfts, überraschend deutlich um 3,6% (organisch: +3,7%) y/y gesunken. In Deutschland hätten jedoch die Serviceerlöse mit +2,5% y/y auf 2,56 Mrd. Euro so stark wachsen können wie seit fünf Jahren nicht mehr. Der Ausblick für das noch bis Ende März laufende Geschäftsjahr sei bestätigt worden. Ferner befinde sich Vodafone laut eigenen Angaben mit Liberty Global in frühen Verhandlungen über eine mögliche Übernahme des deutschen Kabelnetzbetreibers Unity Media. Käme eine solche Fusion, die auf erhebliche wettbewerbsrechtliche Bedenken stoßen würde, zustande, wären die Vodafone-Tochter Kabel Deutschland und Unity Media mit Abstand klarer Marktführer im deutschen Kabelnetzmarkt.Der Analyst behalte seine EPS-Prognosen für 2017/18 sowie für 2018/19 bei. Für 2019/20 prognostiziere er erstmals ein EPS von 0,107 Euro (berichtet und bereinigt). Für ein deutlicheres Aufwärtspotenzial des Wertpapiers, das sich seit fünf Jahren in einer engen Seitwärtsspanne bewege, sei das Bewertungsniveau nicht niedrig genug. Zudem vermisse er eine nennenswerte Wachstumsdynamik des operativen Geschäfts.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, hat die Halteempfehlung für die Vodafone-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 2,40 auf 2,30 GBP gesenkt. (Analyse vom 08.02.2018)Börsenplätze Vodafone-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vodafone-Aktie:2,376 EUR -0,59% (08.02.2018, 10:47)