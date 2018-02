Xetra-Aktienkurs Vodafone-Aktie:

2,493 EUR -3,39% (01.02.2018, 14:51)



London Stock Exchange-Aktienkurs Vodafone-Aktie:

215,495 GBp -4,05% (01.02.2018, 14:53)



ISIN Vodafone-Aktie:

GB00BH4HKS39



WKN Vodafone-Aktie:

A1XA83



Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VODI



London Domestic Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VOD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VODPD



Kurzprofil Vodafone Group Plc:



Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) ist ein international tätiges Mobilfunkunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in Newbury (Berkshire). Die Zentrale befindet sich jedoch in London.



Vodafone erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 41,0 Milliarden GBP und beschäftigte weltweit 107.667 Mitarbeiter. Die deutsche Vodafone GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Vodafone Group Plc und und wird seit Oktober 2015 von Hannes Ametsreiter geleitet. Der deutsche Teil von Vodafone hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt etwa 11.000 Mitarbeiter. (01.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktienanalyse von Bettina Deuscher, Investmentanalystin von der LBBW:Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Telekomkonzerns Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD)Das von Vodafone veröffentlichte Q3 Tradingstatement (lediglich eingeschränkter Reportingumfang) habe insgesamt im Rahmen der Analystenerwartungen gelegen. Mit einem Plus von 1,1% im Vorjahresvergleich hätten sich die Service Umsätze unter dem Strich robust gezeigt (VQ +1,3% yoy, Q1 +2,2% yoy). Regional habe dazu die AMAP Region mit einem unverändert kräftigen Plus den Großteil beigesteuert. Europa habe organisch in Q3 lediglich ein kleines Plus von +0,3% yoy gezeigt.Innerhalb Europas habe sich in Q3 vor allem eine gute Entwicklung der Mobile Serviceumsätze in Deutschland (+1,6% yoy) gezeigt, während die Mobile Service Umsätze vor allem in UK in Q3 Einbußen verzeichnet hätten (-7,3% yoy), hätten sie sich in Spanien auf -1,2% yoy begrenzt. Gleichzeitig hätten die Festnetz Service Umsätze in Spanien ordentlich zugelegt (+7,5%), was die stabilen Erlöse von Spanien insgesamt begründet habe. Insgesamt hätten sich die Service Umsätze in Spanien auf organischer Basis um +2,0% yoy verbessert.Ein differenziertes Bild habe Italien ergeben (Mobilfunk -3,1%, Festnetz +12,4% yoy). Organisch hätten sich die Erlöse von Italien um -1,8% yoy verringert, dabei die Service Umsätze um -0,4% yoy. Positiv hätten sich erneut die Erlöse der AMAP Region gezeigt. Das Segment habe insgesamt ein organisches Wachstum von +8,8% yoy berichtet, dabei hätten die Service Umsätze um +6,8% yoy zugelegt.Der bereits im Frühjahr vergangenen Jahres angekündigte Merger des Indiengeschäftes mit Idea Cellular (Kontrolle durch die Adity Birla Group) mache weitere Fortschritte und solle noch im ersten Kalenderhalbjahr 2018 abgeschlossen werden. Die Jahreswachstumsguidance sei bekräftigt worden. DCF-Modell basiert bestätige sich ein unverändertes Kursziel von 2,50 GBP.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Vodafone-Aktie: