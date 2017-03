ISIN Vodafone-Aktie:

GB00BH4HKS39



WKN Vodafone-Aktie:

A1XA83



Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VODI



London Domestic Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VOD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VODPD



Kurzprofil Vodafone Group Plc:



Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) ist ein international tätiges Mobilfunkunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in Newbury (Berkshire). Die Zentrale befindet sich jedoch in London.



Vodafone erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 41,0 Milliarden GBP und beschäftigte weltweit 107.667 Mitarbeiter. Die deutsche Vodafone GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Vodafone Group Plc und und wird seit Oktober 2015 von Hannes Ametsreiter geleitet. Der deutsche Teil von Vodafone hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt etwa 11.000 Mitarbeiter. (21.03.2017/ac/a/a)



London (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktienanalyse von Aktienanalyst Adam Fox-Rumley von HSBC:Adam Fox-Rumley, Aktienanalyst von HSBC, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des britischen Mobilfunkkonzerns Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) von 2,20 GBP auf 2,25 GBP.Mit der Fusion seiner indischen Tochter mit dem Mobilfunkrivalen Idea Cellular habe Vodafone die beste Antwort auf den Konkurrenzdruck durch den Konkurrenten Jio gefunden, so der Analyst. Obwohl die Kosteneinsparungen jetzt höher als gedacht ausgefallen seien, würden solche Zusammenschlüsse in der Branche jedoch immer eine Herausforderung darstellen.Adam Fox-Rumley, Aktienanalyst von HSBC, hat das Kursziel für die Vodafone-Aktie von 2,20 auf 2,25 GBP erhöht und sein Votum bei "hold" belassen. (Analyse vom 21.03.2017)Börsenplätze Vodafone-Aktie:2,46 EUR +0,70% (21.03.2017, 10:31)London Stock Exchange-Aktienkurs Vodafone-Aktie:GBP 2,11 +0,17% (21.03.2017, 10:48)