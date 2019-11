(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



5,63 EUR +9,32% (04.11.2019, 10:53)



5,48 EUR +3,98% (04.11.2019, 10:54)



DE0007921835



792183



PB9



Kurzprofil Vivoryon Therapeutics AG:



Die Vivoryon Therapeutics AG (ISIN: DE0007921835, WKN: 792183, Ticker-Symbol: PB9, bald VVY) mit Hauptsitz in Halle (Saale) ist ein Unternehmen der Präzisionsmedizin mit einem fortgeschrittenen Kandidaten in der klinischen Entwicklung, das sich darauf konzentriert, Patienten Zugang zu "First-in-Class"-Therapien für altersbedingte Krankheiten zu ermöglichen.



Das Unternehmen verfügt über eine erfolgreiche Historie bei der Entwicklung marktreifer Medikamente, die auf post-translational modifizierende Enzyme gerichtet sind. Aktuelle Projekte konzentrieren sich auf die beiden Isoenzyme der Glutaminylzyklase, QPCT und QPCTL. QPCT ist das entscheidende Enzym für die Erzeugung stark neurotoxischer Pyroglutamat-Subtypen von Abeta. Seine Hemmung durch Vivoryons Leitmolekül PQ912 hat eine Phase-2a-Studie (SAPHIR) erfolgreich abgeschlossen und das Unternehmen hat ein Phase-2b-Kernprogramm initiiert.



QPCTL hingegen wurde als potenzielles Ziel in der Krebstherapie identifiziert. Die Blockierung der enzymatischen Funktion von QPTCL durch niedermolekulare Inhibitoren ist ein neuartiger therapeutischer Ansatz in der Krebsimmuntherapie, der auf dem Stummschalten des CD47/SIRP alpha-Signals beruht. Vivoryon hat eine einzigartige und außergewöhnlich starke Patentposition in Bezug auf QPCT- und QPCTL-Inhibitoren. www.vivoryon.com. (04.11.2019/ac/a/nw)



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vivoryon Therapeutics-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Christian Ehmann, Aktienanalyst von FMR Research, nimmt die Coverage zur Aktie des biopharmazeutisches Unternehmens Vivoryon Therapeutics AG (ISIN: DE0007921835, WKN: 792183, Ticker-Symbol: PB9) (ehemals: Probiodrug) mit einer Kaufempfehlung auf.Vivoryon habe mit PQ912 ein vielversprechendes, potenziell verlaufsmodifizierendes Alzheimer-Medikament in der Entwicklung, das durch sein revolutionäres Wirkprinzip ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Alzheimer-Medikamenten aufweise. Im Gegensatz zu vielen fehlgeschlagenen Konkurrenzprodukten verhindere PQ912 bereits die Entstehung von hoch neurotoxischen Amyloid-β-Oligomeren und greife somit potenziell äußerst präzise in die Entstehung von Alzheimer ein.Nach den vielversprechenden Ergebnissen der Phase IIa SAPHIR I-Studie von PQ912 plane Vivoryon aktuell die weiterführende Phase IIb, um den benötigten Wirksamkeitsnachweis von PQ912 zu erbringen. Im März 2019 habe Vivoryon die erfolgreiche Einwerbung einer 15 Mio. USD hohen Förderung des amerikanischen NIH zur Durchführung der klinischen Studie in den USA verkündet. Zur Finanzierung der nötigen Phase IIb-Studien, um die Wirksamkeit von PQ912 in der ursächlichen Behandlung von Alzheimer nachzuweisen, sei im Oktober 2019 eine Kapitalerhöhung durchgeführt worden, an der sich u.a. MorphoSys mit 15 Mio. Euro beteiligt habe. Vivoryon rechne mit der initialen Behandlung des ersten Probanden in Q1/2020 (EU) bzw. Q2/2020 (USA).Aufbauend auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, habe Vivoryon das Potential seines QPCT/L-Inhibitor-Portfolios zum Einsatz als Checkpoint-Inhibitor in der Immunonkologie erkannt und im Juli 2019 bekannt gegeben, dass sie einen exklusiven Lizenzoptionsvertrag mit MorphoSys geschlossen hätten. Diese Option gebe MorphoSys die Möglichkeit, QPCTL-Inhibitoren für die Behandlung von Krebs zu entwickeln und erlaube es Vivoryon, weitere Einnahmequellen zu generieren.Dr. Christian Ehmann, Aktienanalyst von FMR Research, startet seine Coverage zur Vivoryon Therapeutics AG mit einer Kaufempfehlung, einem Zwölf-Monats-Kursziel von 10,00 Euro und berücksichtigt den weiteren Kapitalbedarf und das verhaltene Platzierungsvolumen der KE. Seine Bewertung basiere auf einem rNPV-Modell, welches einen fairen Wert von 19,68 Euro (Base Case) bzw. 47,07 Euro (Best Case) ausgebe. (Analyse vom 04.11.2019)Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen