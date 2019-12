(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Kurzprofil Vivoryon Therapeutics AG:



Die Vivoryon Therapeutics AG (ISIN: DE0007921835, WKN: 792183, Ticker-Symbol: PB9, bald VVY) mit Hauptsitz in Halle (Saale) ist ein Unternehmen der Präzisionsmedizin mit einem fortgeschrittenen Kandidaten in der klinischen Entwicklung, das sich darauf konzentriert, Patienten Zugang zu "First-in-Class"-Therapien für altersbedingte Krankheiten zu ermöglichen.



Das Unternehmen verfügt über eine erfolgreiche Historie bei der Entwicklung marktreifer Medikamente, die auf post-translational modifizierende Enzyme gerichtet sind. Aktuelle Projekte konzentrieren sich auf die beiden Isoenzyme der Glutaminylzyklase, QPCT und QPCTL. QPCT ist das entscheidende Enzym für die Erzeugung stark neurotoxischer Pyroglutamat-Subtypen von Abeta. Seine Hemmung durch Vivoryons Leitmolekül PQ912 hat eine Phase-2a-Studie (SAPHIR) erfolgreich abgeschlossen und das Unternehmen hat ein Phase-2b-Kernprogramm initiiert.



QPCTL hingegen wurde als potenzielles Ziel in der Krebstherapie identifiziert. Die Blockierung der enzymatischen Funktion von QPTCL durch niedermolekulare Inhibitoren ist ein neuartiger therapeutischer Ansatz in der Krebsimmuntherapie, der auf dem Stummschalten des CD47/SIRP alpha-Signals beruht. Vivoryon hat eine einzigartige und außergewöhnlich starke Patentposition in Bezug auf QPCT- und QPCTL-Inhibitoren. www.vivoryon.com. (06.12.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vivoryon Therapeutics-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Christian Ehmann, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie des biopharmazeutisches Unternehmens Vivoryon Therapeutics AG (ISIN: DE0007921835, WKN: 792183, Ticker-Symbol: PB9) (ehemals: Probiodrug).Die finalen Ergebnisse der EMERGE und ENGAGE-Phase III-Studien von Biogen würden nach Meinung des Analysten zeigen, dass der Versuch Alzheimer über den Abbau von β-Amyloid-Plagues zu heilen wenig Erfolg versprechend sei. Dies könne als positives Signal für Vivoryon gewertet werden, da ihr Medikament PQ912 die Entstehung von pGlu-β-Amyloid-Plagues verhindere und somit potenziell früher in die Entstehung von Alzheimer eingreife.Gestern (05.12.) habe Biogen Inc. auf der Clinical Trials on Alzheimer's Disease Conference (CTAD) in San Diego die mit Spannung erwarteten, erneut ausgewerteten Daten der beiden Phase III-Studien EMERGE und ENGAGE zur Erprobung des monoklonalen Antikörpers Aducanumab in der Behandlung von Alzheimer präsentiert. Aducanumab werde als Hoffnungsträger in der Alzheimerbehandlung gesehen. Biogen habe im März bekannt gegeben, dass ein unabhängiges Expertengremium empfohlen habe, die Entwicklung von Aducanumab wegen fehlender Erfolgsaussichten zu beenden. Im Nachgang habe Biogen entschieden, die Daten erneut selbst auszuwerten. Während die ENGAGE-Studie als Fehlschlag bezeichnet werden könne, hätten die Daten der EMERGE-Studie lediglich in einer kleinen Untergruppe von Probanden eine marginale Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit gezeigt.Positiver Crossread für Vivoryon: Der Abbau von bereits inaktivierten β-Amyloid-Ablagerung durch monoklonale Antikörper wie Aducanumab habe, und dass würden die hier erwähnten Studien erneut zeigen, wenig Auswirkungen auf die kognitive Leistungsfähigkeit von Alzheimer Patienten. Der Wirkmechanismus von Vivoryons QPCT-Inhibitor PQ912 sei im Gegensatz dazu ein vielversprechender, neuartiger Ansatz. Dieser bestehe darin die Entstehung von neurotoxischen pGlu-β-Amyloid-Oligomeren, den Vorläufern von β-Amyloid-Plagues, zu verhindern bevor diese irreparablen Schäden an den Nervenzellen verursachen könnten. PQ912 befinde sich aktuell vor der klinischen Phase IIb, die nach Planung von Vivoryon in 2022 abgeschlossen sein solle. Ab diesem Zeitpunkt könnten weiterführende Wirksamkeitsdaten erwartet werden.Unter Berücksichtigung des ausstehenden Kapitalbedarfs belässt Dr. Christian Ehmann, Aktienanalyst von FMR Research, sein 12-Monats-Kursziel bei 10,00 Euro; "kaufen"-Empfehlung für die Vivoryon Therapeutics-Aktie wird bestätigt. (Analyse vom 06.12.2019)Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen