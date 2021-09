Euronext Paris-Aktienkurs Vivendi-Aktie:

ISIN Vivendi-Aktie:

FR0000127771



WKN Vivendi-Aktie:

591068



Ticker-Symbol Vivendi-Aktie:

VVU



Euronext - Paris Ticker Symbol Vivendi-Aktie:

VIV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vivendi-Aktie:

VIVEF



Kurzprofil Vivendi SA:



Die Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) (ehemalige Vivendi Universal) ist der größte französische Medienkonzern. Er ist in den Sektoren Musik, Fernsehen, Film, Verlagswesen, Telekommunikation und Internet zum Teil international aktiv. Unter den Produkten befinden sich Kommunikationsprodukte wie Fest- und Mobilfunknetze, Satelliten- und Kabelübertragung, Internetangebote, Netzwerkzugänge und Dienstleistungen sowie Medienprodukte wie Filmverzeichnisse, der Musikkonzern Universal. (22.09.2021/ac/a/a)



Vivendi wolle die Anteile des Investmentfonds Amber Capital an der Lagardère-Gruppe übernehmen. Vivendi sei mit 27% des Kapitals bereits jetzt der größte Anteilseigner von Lagardère. Durch den geplanten Anteilskauf würde sich der Anteil auf 45,1% (bzw. 36,1% der Stimmrechte) erhöhen. Laut französischem Recht wäre Vivendi damit gezwungen, für die ausstehenden Anteile ein Übernahmeangebot zu machen. Der Transaktion müssten jedoch noch verschiedene Behörden zustimmen, da beide Unternehmen stark im Medien- und Verlagsgeschäft vertreten seien. Für die 17,9%, die Amber an Lagardère halte, solle Vivendi laut Vereinbarung rund 610 Mio. Euro bezahlen. Die Transaktion solle aber erst am 15.12.2022 abgeschlossen sein.Die Transaktion sei Teil der Strategie von Vivendi, sich stärker auf das Mediengeschäft zu konzentrieren. Hierzu gehöre auch die Abspaltung des Musikgeschäfts (Universal Music Group (UMG)), das gestern (21.09.) erstmals als eigenständige Gesellschaft an der Börse notiert habe. Für 59,9% der UMG-Anteile sei ein Eröffnungspreis von 25,25 Euro festgesetzt worden (ca. 37% über dem Referenzpreis von 18,50 Euro), womit die Marktkapitalisierung bei rund 45 Mrd. Euro liege und damit deutlich mehr als die von Vivendi mit 36 Mrd. Euro (Stand 20.09. noch inkl. UMG; aktuell (21.09.): 12,1 Mrd. Euro). Vivendi halte nun noch 10,1% an UMG. Des Weiteren habe Vivendi bestätigt, dass jeder Vivendi-Aktionär für eine Vivendi-Aktie zum 23.09. eine UMG-Aktie erhalten solle.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate; Dividendenerwartung: 0,65 Euro je Aktie) von unter 10% bewertet Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, die Vivendi-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel werde von 30,00 auf 10,50 Euro gesenkt. (Analyse vom 22.09.2021)