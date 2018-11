Euronext Paris-Aktienkurs Vivendi-Aktie:

21,31 EUR -1,02% (22.11.2018, 14:58)



ISIN Vivendi-Aktie:

FR0000127771



WKN Vivendi-Aktie:

591068



Ticker-Symbol Vivendi-Aktie:

VVU



Euronext - Paris Ticker Symbol Vivendi-Aktie:

VIV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vivendi-Aktie:

VIVEF



Kurzprofil Vivendi SA:



Die Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) (ehemalige Vivendi Universal) ist der größte französische Medienkonzern. Er ist in den Sektoren Musik, Fernsehen, Film, Verlagswesen, Telekommunikation und Internet zum Teil international aktiv. Unter den Produkten befinden sich Kommunikationsprodukte wie Fest- und Mobilfunknetze, Satelliten- und Kabelübertragung, Internetangebote, Netzwerkzugänge und Dienstleistungen sowie Medienprodukte wie Filmverzeichnisse, der Musikkonzern Universal. (22.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vivendi-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des französischen Medienkonzerns Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF).Der Konzernumsatz sei in Q3/2018 um 5,5% auf 3,38 (Vj.: 3,21; Analystenerwartung: 3,30; Marktkonsens: 3,30) Mrd. Euro (währungs- und konsolidierungsbereinigt (organisch): +5,6% y/y) geklettert. Die Wachstumsimpulse seien dabei ausschließlich aus dem weiterhin stark wachsenden Musikgeschäft (Universal Music Group (UMG): +13,3% (organisch: +13,5%) y/y) gekommen, welches in Q3 zudem deutlich an Wachstumsdynamik habe zulegen können (H1/2018 (organisch): +6,8% y/y). Zudem seien nun laut aktuellen Unternehmensaussagen für den geplanten Teilverkauf der Musiksparte rund 15 Banken für den Bankenauswahlprozess ausgewählt worden. Darüber hinaus habe Vivendi nun (15.11.) die ebenfalls Ende Juli in Aussicht gestellte Komplettübernahme von Editis von der Grupo Planeta vereinbart.Markus Friebel, Analyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Vivendi-Aktie. Das Kursziel werde bei 24 Euro belassen. (Analyse vom 22.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börse Stuttagrt-Aktienkurs Vivendi-Aktie:21,31 EUR +1,14% (22.11.2018, 14:26)