Euronext Paris-Aktienkurs Vivendi-Aktie:

23,65 EUR +0,08% (29.05.2019, 14:22)



ISIN Vivendi-Aktie:

FR0000127771



WKN Vivendi-Aktie:

591068



Ticker-Symbol Vivendi-Aktie:

VVU



Euronext - Paris Ticker Symbol Vivendi-Aktie:

VIV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vivendi-Aktie:

VIVEF



Kurzprofil Vivendi SA:



Die Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) (ehemalige Vivendi Universal) ist der größte französische Medienkonzern. Er ist in den Sektoren Musik, Fernsehen, Film, Verlagswesen, Telekommunikation und Internet zum Teil international aktiv. Unter den Produkten befinden sich Kommunikationsprodukte wie Fest- und Mobilfunknetze, Satelliten- und Kabelübertragung, Internetangebote, Netzwerkzugänge und Dienstleistungen sowie Medienprodukte wie Filmverzeichnisse, der Musikkonzern Universal. (29.05.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vivendi-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des französischen Medienkonzerns Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF).Die Vivendi-Tochter Canal+ übernehme den Pay-TV-Anbieter M7 für "etwas mehr als 1 Mrd. Euro". Genauere Angaben zum Kaufpreis mache Vivendi nicht. M7 sei nur im B2B-Geschäft tätig und zähle insgesamt mehr als 3 Mio. Abonnenten auf ihrer Plattform. Canal+, die in Europa bislang neben Frankreich noch in der Schweiz und Polen präsent sei, könne mit der Akquisition ihre Aktivitäten auf sieben weitere europäische Länder ausbauen. Außerdem könne Canal+ mithilfe von M7 neue Kundengruppen erschließen. So würden z.B. Entertain von der Deutschen Telekom oder die Deutsche Glasfaser mit TV-Produkten von M7 beliefert. M7 mache den Angaben zufolge "mehr als 400 Mio. Euro Umsatz" und werde laut Vivendi von Beginn an positiv zum Ergebnis von Canal+ beitragen. Einerseits sei die Akquisition nach Ansicht des Analysten positiv zu werten, da Canal+ seine Reichweite ausbauen könne. Andererseits stehe der Pay-TV-Markt durch die Streaming-Angebote aber unter Druck. Zudem sei das Angebot von M7 meist satellitengestützt, was nicht zukunftsweisend sei, da zunehmend mehr Angebote internetbasiert seien.Bei unveränderten kurzfristigen Prognosen und einem auf 26,50 (alt: 27,50) Euro reduzierten Kursziel bestätigt Markus Friebel, Analyst von Independent Research, seine Halteempfehlung für die Vivendi-Aktie. (Analyse vom 29.05.2019)