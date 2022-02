Tradegate-Aktienkurs Vitesco-Aktie:

39,10 EUR -2,74% (24.02.2022, 12:40)



XETRA-Aktienkurs Vitesco-Aktie:

39,15 EUR -3,33% (24.02.2022, 12:38)



ISIN Vitesco-Aktie:

DE000VTSC017



WKN Vitesco-Aktie:

VTSC01



Ticker-Symbol Vitesco-Aktie:

VTSC



Kurzprofil Vitesco Technologies Group AG:



Vitesco Technologies (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC) ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung. Vitesco Technologies erzielte 2020 einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro und beschäftigt knapp 40.000 Mitarbeiter an rund 50 Standorten. Vitesco Technologies hat seinen Hauptsitz in Regensburg. (24.02.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Vitesco-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Seit September ist Vitesco (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC), die ehemalige Conti ( ISIN DE0005439004 WKN 543900 )-Antriebssparte Powertrain, als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Start sei vielversprechend verlaufen, doch die Probleme in der Branche (Chipmangel, gestörte Lieferketten) hätten die Aktie schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Aktuell werde sie rund 35 Prozent unter ihrem ersten Kurs gehandelt.Inzwischen zeichne sich jedoch eine Stabilisierung ab. Die jüngsten Zahlen seien daran sicher nicht ganz unschuldig. Der Autozulieferer habe im abgelaufenen Geschäftsjahr im Tagesgeschäft wieder schwarze Zahlen geschrieben und etwas besser abgeschnitten als erwartet. Bei einem Umsatzanstieg um rund vier Prozent auf 8,35 Mrd. Euro habe Vitesco ein um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern von rund 149 Mio. Euro erzielt - nach einem Verlust von 95 Mio. Euro im Vorjahr. Analysten hätten im Schnitt mit 136 Mio. Euro gerechnet. Der Free Cashflow sei mit 113 Mio. Euro ebenfalls etwas höher ausgefallen als gedacht - ein erster Schritt für Zutrauen in die Erholung des Unternehmens, habe Jefferies-Experte, Sascha Gommel, kommentiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vitesco-Aktie: