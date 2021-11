NASDAQ Aktienkurs Vita Coco-Aktie:

17,57 USD +21,17% (15.11.2021, 22:00)



ISIN Vita Coco-Aktie:

US92846Q1076



WKN Vita Coco-Aktie:

A3C53H



Ticker-Symbol Vita Coco-Aktie:

85E



NASDAQ-Ticker-Symbol Vita Coco-Aktie:

COCO



Kurzprofil The Vita Coco Company Inc.



The Vita Coco Company Inc. (ehemals All Market Inc.) (ISIN: US92846Q1076, WKN: A3C53H, Ticker-Symbol: 85E, NASDAQ-Ticker--Symbol: COCO) ist ein Kokoswasser-Produzent mit Sitz in New York. Das Portfolio des US-Unternehmens wird von Vita Coco angeführt, das sich auf die globale Kokosnusswasser-Kategorie konzentriert und zusätzlich Kokosnussöl und Kokosnussmilch anbietet. The Vita Coco Company Inc. ist in zwei Berichtssegmenten tätig: Nord- und Südamerika und International. (15.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vita Coco-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Vita Coco Company Inc. (ISIN: US92846Q1076, WKN: A3C53H, Ticker-Symbol: 85E, NASDAQ-Ticker-Symbol: COCO) unter die Lupe.Vita Coco sei erst seit ein paar Wochen an der Börse Für die ersten Käufer habe sich der Einstieg bislang nicht recht gelohnt. Seit dem IPO notiere die Aktie des Kokoswasser-Produzenten unter dem Ausgabepreis von 15 USD. Bis heute. Goldman Sachs habe der Vita Coco-Aktie frisches Leben eingehaucht. Analystin Bonnie Herzog habe die Coverage der Aktie mit dem "buy"-Votum aufgenommen. Der Trend zu Kokoswasser sollte anhalten und die mögliche Senkung der Versandkosten dürfte die Rentabilitätsaussichten von Vita Coco verbessern, so die Expertin der US-Investmentbank. Herzog sehe für die Vita Coco-Aktie ein Kursziel von 22 USD, das sind etwa 52% mehr als der Freitagsschlusskurs. Aktuell notiere Vita Coco, die auch in Deutschland gehandelt werden könne, mit rund 22% im Plus.Kursziele von Goldman Sachs seien oftmals mit Vorsicht zu genießen, weil die Analysten der US-Investmentbank gerne dazu tendieren würden, etwas euphorischer als die Kollegen zu sein. Credit Suisse oder Piper Sandler würden die Vita Coco-Aktie nur bei 17 bis 18 USD fair bewertet sehen. Das Papier sei vorerst noch kein Kauf, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.11.2021)Börsenplätze Vita Coco-Aktie:Tradegate Aktienkurs Vita Coco-Aktie:13,716 EUR 0,00% (15.11.2021, 15:33)