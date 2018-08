Börsenplätze Vita 34-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Vita 34-Aktie:

14,90 EUR +1,71% (30.08.2018, 15:49)



Tradegate-Aktienkurs Vita 34-Aktie:

14,85 EUR +1,37% (30.08.2018, 14:22)



ISIN Vita 34-Aktie:

DE000A0BL849



WKN Vita 34-Aktie:

A0BL84



Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

V3V



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

VTIAF



Kurzprofil Vita 34 AG:



Die Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) mit Sitz in Leipzig ist die größte und erfahrenste Stammzellbank im deutschsprachigen Raum. Das 1997 gegründete Unternehmen ist Spezialist für die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und -gewebe zur medizinischen Vorsorge sowie für die Herstellung von Stammzelltransplantaten aus Nabelschnurblut. Gegenwärtig wird das Nabelschnurblut und -gewebe von rund 150.000 Kindern aus Deutschland und weiteren europäischen sowie außereuropäischen Ländern bei Vita 34 gelagert. Mit bereits 30 Anwendungen von zuvor im eigenen Kryolager aufbewahrten und für die medizinische Therapie hochwertig aufbereiteten Stammzelldepots kann Vita 34 die große Qualität ihrer Stammzellpräparate eindrucksvoll bestätigen. (30.08.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vita 34-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF).Vita 34 habe heute den H1-Bericht veröffentlicht und die Jahresziele bestätigt.Im zweiten Quartal habe Vita 34 die Erlöse deutlich um 25,2% auf 5,1 Mio. Euro steigern können. Die hohe Wachstumsdynamik sowohl in Q1 als auch Q2 sei nach der Übernahme des größten Konkurrenten im deutschsprachigen Raum im Vorjahr (Seracell) insbesondere auf die Gewinnung weiterer Marktanteile in dieser Region zurückzuführen. Insgesamt liege das Wachstum jedoch leicht unter der Analystenprognose (H1/18: 10,2 Mio. Euro vs. MONe: 10,7 Mio. Euro), was primär durch eine etwas schwächere Entwicklung in Europa (ex Deutschland) bedingt sei (H1/18: 2,0 Mio. Euro vs. 2,7 Mio. Euro im Vj.). Hintergrund dafür sei der Wechsel einiger Vertriebspartner in Italien und Rumänien. Der Vorstand habe jedoch im Conference Call bestätigt, dass in H2 mit deutlich weniger Rampup-Effekten zu rechnen sei, sodass sich die Entwicklung in Europa stabilisieren dürfte.Das EBITDA sei im ersten Halbjahr signifikant auf 2,0 Mio. Euro angestiegen (MONe: 1,9 Mio. Euro, Vj.: -0,3 Mio. Euro). An dieser Stelle zeige sich die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells, da die wesentlichen Kostenpositionen durch das Neukundengeschäft nur unterproportional gestiegen seien. So sei bspw. die Aufwandsquote für Marketing und Vertrieb (26,2% vs. 29,8% im Vj.) sowie Verwaltung (24,1% vs. 31,3% im Vj.) deutlich zurückgegangen. Darüber hinaus hätten sich durch den Wegfall der transaktionsbedingten Einmalkosten auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 0,9 Mio. Euro im Vorjahr auf 0,1 Mio. Euro deutlich reduziert. Auch das Nettoergebnis habe sich trotz leicht erhöhter Finanzaufwendungen sowie Ertragssteuern von -1,0 Mio. Euro auf 0,5 Mio. Euro verbessert.Vita 34 knüpfe auch in Q2 an das starke Wachstum im ersten Quartal an und baue damit die Marktposition im Kernmarkt Deutschland weiter aus.Nach Fortschreibung seines DCF-Modells hebt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, sein Kursziel trotz leicht reduzierter Prognosen für das laufende Jahr auf 16,50 Euro an (zuvor: 16,00 Euro) und bestätigt aufgrund der nach wie vor guten Wachstumsperspektiven seine Kaufempfehlung. (Analyse vom 30.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link