Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, bestätigt daher seine Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 16,00 Euro. (Analyse vom 21.10.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Vita 34-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Vita 34-Aktie:

12,40 EUR +0,81% (21.10.2020, 11:00)



ISIN Vita 34-Aktie:

DE000A0BL849



WKN Vita 34-Aktie:

A0BL84



Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

V3V



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

VTIAF



Kurzprofil Vita 34 AG:



Vita 34 (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) in Leipzig wurde 1997 als erste private Nabelschnurblutbank Europas gegründet und bietet als Komplettanbieter für Kryokonservierung die Entnahmelogistik, die Aufbereitung und die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe an. Mehr als 215.000 Kunden aus Deutschland und weiteren 20 Ländern haben bereits mit einem Stammzelldepot bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Kinder vorgesorgt. Und mit bereits 37 Anwendungen konnte Vita 34 die hohe Qualität der eingelagerten Stammzellpräparate bestätigen.



Dabei gleichermaßen vereint, sehen sich Mitarbeiter und Führungskräfte in ihrem Glauben an Fortschritt und Innovation in der Stammzellentherapie. In ihr steckt enormes medizinisches Potenzial und diese Entwicklung möchte Vita 34 aktiv mitgestalten. Dazu gehört nicht nur besonderes berufliches Know-how aus den Bereichen der Chemie, der Biologie und der Biotechnologie sowie der Medizin, sondern auch der Mut und die Weitsicht ein Unternehmen im Spannungsfeld zwischen Forschung und Wirtschaft sicher, innovativ und mit stetem Wachstum in die Zukunft zu führen. (21.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vita 34-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF).Vita 34 werde am 12. November den Q3-Bericht veröffentlichen und darin nach Erachten des Analysten eine erfreuliche operative Entwicklung zeigen. Dies sollte auch die Visibilität in Hinblick auf die Erreichbarkeit der Guidance stärken. Zudem dürfte zeitnah die erwartete margenstarke Verlängerung von Altverträgen in den Fokus der Equity Story rücken.Rückkehr auf den Wachstumspfad in Q3 erwartet: Nachdem Vita 34 in H1/20 noch einen leichten Umsatz- und Ergebnisrückgang ausgewiesen habe (Umsatz: -1,7% yoy; EBITDA: -6,5% yoy), gehe Markmann nun für Q3/20 von einer Erholung der operativen Entwicklung aus. Konkret rechne er mit Erlösen i.H.v. 5,5 Mio. Euro (+2,8% yoy). Regional betrachtet kalkuliere er mit einer guten Entwicklung in der DACH-Region, da der Außendienst nach dem Lock-Down in Q2/20 wieder habe aktiv sein können. In der Region Südeuropa dürften die langwierigeren Corona-bedingten Einschränkungen auch in Q3 noch etwas gebremst haben.In der DACH-Region sollten neben dem erhöhten Vertrieb bei z.B. Gynäkologen und Geburtskliniken auch die in Q2/20 intensivierten Vertriebsaktivitäten im Online-Marketing (u.a. Social Media-Kampagnen oder themenbezogene Webinare) positive Effekte zeigen. Zudem erwarte Markmann auch in Q3/20 eine erhöhte Vertragsabschlussquote des Produkts "VitaPurNabelschnur". Bei diesem Produkt werde neben dem Nabelschnurblut auch Nabelschnurgewebe eingelagert. Nach Unternehmensangaben habe sich die Quote der Einlagerungen von Nabelschnurgewebe im deutschsprachigen Markt von unter 40% auf nun fast 50% erhöht. Vita34 profitiere dabei je nach Vertragslaufzeit von einem zwischen 25 und 50% höheren Umsatz pro Einlagerung.Auch auf Ergebnisebene dürfte Vita 34 Fortschritte gemacht haben, sodass Markmann von einem leicht überproportionalen EBITDA-Wachstum auf 1,8 Mio. Euro ausgehe (+3,7% yoy). Der Analyst halte dies trotz leicht erhöhter Marketingausgaben im Online-Marketing für realistisch, da die gestiegenen Einlagerungen von Nabelschnurgewebe seines Erachtens auch einen positiven Effekt auf die Marge hätten. Durch die von Markmann erwartete operative Entwicklung sollte auch die Visibilität in Hinblick auf die Erreichbarkeit der Jahresziele steigen. Er gehe davon aus, dass der Vorstand die Guidance bestätige und somit unverändert von einem Jahresumsatzzwischen 19,0 und 21,0 Mio. Euro sowie einem EBITDA in der Bandbreite von 4,8 bis 5,8 Mio. Euro ausgehe.Im kommenden Geschäftsjahr dürfte nun erstmalig ein nennenswerter Anteil (MONe: 5.000) an alten Verträgen auslaufen. Vita 34 unterbreite diesen Kunden nun frühzeitig ein Angebot zur Verlängerung der Einlagerung. Der Analyst gehe davon aus, dass die Verlängerung keine weitere Vorauszahlungsoption enthalte, sondern die Bestandskunden eine jährliche Einlagerungsgebühr von 90 bis 150 Euro entrichten müssten. Wenngleich der Churn bisher bei unter 5% gelegen habe, rechne der Analyst in einem seines Erachtens konservativen Szenario damit, dass nur 80% ihre Verträge fortführen würden. Bei einer durchschnittlichen Einlagerungsgebühr von 120 Euro p.a. würde dies ab FY 2022 zu einem Umsatzbeitrag von rund 0,5 Mio. Euro p.a. führen. Da diesen Umsätzen nur geringe Kosten gegenüberstehen sollten, rechne Markmann mit einer sehr attraktiven Marge von rund 90% sowie einem erfreulichen Effekt auf den operativen Cashflow.In den Analystenprognosen sei dieser Effekt der wiederkehrenden Erlöse bereits teilweise berücksichtigt. Allerdings dürfte sich dies ab 2022 ff. beschleunigen, da pro Jahr eine weitere Kohorte an Vertragsverlängerungen dazukomme. Aktuell habe Markmann das volle Potenzial noch nicht eingeplant, sodass bei einem Proof-of-Concept in den nächsten Quartalen deutliches Upside in seinen Prognosen stecke. Die kurzfristig reduzierten Ergebniserwartungen würden aus etwas höheren Ausgaben in Marketing sowie F&E resultieren. Für die neuen Produkte im Bereich der Krykonservierung von Immunzellen sehe sich Vita 34 auf gutem Weg, den Meilensteinplan wie avisiert zu erfüllen. Es sei somit nach wie vor mit einer Einführung des fertigen Produkts ab Anfang 2023 zu rechnen. Da die Visibilität hier jedoch noch sehr gering sei, habe Markmann dies noch nicht in sein Bewertungsmodell einbezogen. Bei erfolgreicher Produkteinführung sollte hieraus jedoch eine deutliche Anhebung der Prognosen ab 2023 resultieren.Vita 34 dürfte erfreuliche Q3-Zahlen präsentieren und damit auch die Visibilität in Hinblick auf die Erreichbarkeit der Jahresziele erhöhen. Zudem gehe Markmann davon aus, dass der positive Umsatz-und vor allem Ergebniseffekt durch die bevorstehenden Vertragsverlängerungen zunehmend in den Fokus der Equity Story rücke. Das aktuelle Bewertungsniveau mit einem EV/EBITDA von 8,2x für FY 2020 halte der Analyst vor dem Hintergrund der skizzierten Wachstumsperspektiven, der guten Cashflow-Entwicklung (FCF-Yield 2020e: 7,0%) sowie der hohen Ergebnisqualität (ROCE 2020e: 12,3%) bei gleichzeitig relativer konjunktureller Unabhängigkeit für attraktiv.