Börsenplätze Viscom-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Viscom-Aktie:

7,80 EUR -3,70% (26.08.2020, 12:19)



Tradegate-Aktienkurs Viscom-Aktie:

7,84 EUR -3,21% (26.08.2020, 10:38)



ISIN Viscom-Aktie:

DE0007846867



WKN Viscom-Aktie:

784686



Ticker-Symbol Viscom-Aktie:

V6C



Kurzprofil Viscom AG:



Die Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) ist ein führender europäischer Hersteller von automatischen Inspektionssystemen für die industrielle Fertigung in der Elektronikindustrie mit dem Schwerpunkt im Bereich der automatischen Serien-Inspektion für die Prüfung von elektronischen Baugruppen. Die Prüfung erfolgt durch einen computergestützten optischen (AOI) oder röntgentechnischen (AXI) Abgleich der Prüfobjekte mit den im Inspektionssystem definierten Anforderungen und Mustern, zum Beispiel im Hinblick auf Vollständigkeit der Bestückung einer elektronischen Baugruppe, Korrektheit der Lötverbindungen oder Materialfehler.



Neben diesen für die Baugruppen-Fertigung in Serie hergestellten Prüfsystemen wird das Produktspektrum von Viscom um automatische Sonder-Inspektionssysteme ergänzt, die für kundenspezifische Anforderungen (z.B. die Prüfung von Motorteilen) entwickelt und produziert werden. (26.08.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Viscom-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bewerten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) weiterhin mit dem Rating "kaufen".Bei Viscom habe die seit April 2020 geltende Kurzarbeit u.a.m. den Verlust zu Jahresbeginn deutlich in Q2/20 gemindert. Der H1/20-Ordereingang von EUR 25,3 Mio. (-36,8% ggü Vj.) spiegele die teils drastische Investitionszurückhaltung (insbesondere der globalen Kunden) im Q2/20 wider. Der Arbeitsvorrat sei per 30.06.20 mit EUR 11,8 Mio. recht niedrig.Zeitgleich seien die internen Voraussetzungen ("Customer Care Teams") für künftiges Wachstum weiter verbessert worden, denn die mittelfristigen Wachstumstreiber seien unverändert intakt. Es würden Investitionswellen im Zusammenhang mit der Digitalisierung (5G) bzw. der Elektrifizierung der Pkw-Flotten laufen. Auch der Inspektionsbedarf in der Halbleiterindustrie sei anhaltend hoch. Bei der anspruchsvolleren Leistungselektronik und in der Batteriefertigung werde zweifelsohne künftig auch mehr in Qualitätssicherung zu investieren sein. Der erste Erfolg bei einer neuen Kundengruppe sei im August mit dem ersten Großauftrag für Batterieinspektionssysteme vermeldet worden.Das Hochfahren der Weltwirtschaft beginne gegenwärtig, aber wohl nicht ohne Rückschläge und Hürden. Es würden sich erste Erholungszeichen zeigen, würden die Aktienexperten konstatieren. Die Märkte würden noch ihrem Eindruck in der Mehrheit auf diese "U"-förmige Erholung im H2/20 setzen.So gesehen würden die Aktienexperten die aktuellen Kurse als gute Kaufgelegenheit erachten.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bewerten die Viscom-Aktie unverändert mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel laute nach wie vor EUR 9,20. (Analyse vom 26.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link