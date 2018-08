Xetra-Aktienkurs Viscom-Aktie:

Kurzprofil Viscom AG:



Die Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) ist ein führender europäischer Hersteller von automatischen Inspektionssystemen für die industrielle Fertigung in der Elektronikindustrie mit dem Schwerpunkt im Bereich der automatischen Serien-Inspektion für die Prüfung von elektronischen Baugruppen. Die Prüfung erfolgt durch einen computergestützten optischen (AOI) oder röntgentechnischen (AXI) Abgleich der Prüfobjekte mit den im Inspektionssystem definierten Anforderungen und Mustern, zum Beispiel im Hinblick auf Vollständigkeit der Bestückung einer elektronischen Baugruppe, Korrektheit der Lötverbindungen oder Materialfehler.



Neben diesen für die Baugruppen-Fertigung in Serie hergestellten Prüfsystemen wird das Produktspektrum von Viscom um automatische Sonder-Inspektionssysteme ergänzt, die für kundenspezifische Anforderungen (z.B. die Prüfung von Motorteilen) entwickelt und produziert werden. (22.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Viscom-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C).Die Research-Boutique EQUI.TS GmbH sehe den Hannoveraner Spezialmaschinenbauer aktuell auf Wachstumskurs, die Delle im Startquartal sei in den Folgemonaten beeindruckend gekontert worden; und das bei einer weiter bestehenden konjunkturellen Verunsicherung. Die Orderentwicklung deute auf ein dynamisches zweites Halbjahr hin.Der Aktienkurs der Viscom AG habe zwischenzeitlich zu stark nachgegeben; weshalb die Fachanalysten ihre Anlageempfehlung mit ihrer vorgelegten Analyse auf Kaufen heraufsetzen würden.Wie erwartet, sei der Geschäftsverlauf in Q2/18 sehr erfreulich gewesen - neue Topline-Rekorde seien erzielt worden. Die im H1/18 erfreulich und um 15,4% gewachsenen Bestelleingänge würden ein neues Rekordniveau darstellen und überträfen die 6M/18-Umsatzerlöse um knapp EUR 6 Mio. Die "Book-to-bill-Ratio"per 30.06.18 deute mit knapp114% auf Expansion hin. Die offizielle Guidance qualifiziere das Researchhaus vor dem Hintergrund der H1/18-Entwicklung als "realistisch". Die Analysten würden ein dynamisches H2/18 erwarten, was zur Erfüllung der Planung für das Geschäftsjahr 2018 auch nötig sei.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen die Viscom-Aktie von "halten" auf "kaufen" hoch. Das Kursziel laute weiterhin EUR 26,10. (Analyse vom 22.08.2018)Börsenplätze Viscom-Aktie: