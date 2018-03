Börsenplätze Viscom-Aktie:



Kurzprofil Viscom AG:



Die Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) ist ein führender europäischer Hersteller von automatischen Inspektionssystemen für die industrielle Fertigung in der Elektronikindustrie mit dem Schwerpunkt im Bereich der automatischen Serien-Inspektion für die Prüfung von elektronischen Baugruppen. Die Prüfung erfolgt durch einen computergestützten optischen (AOI) oder röntgentechnischen (AXI) Abgleich der Prüfobjekte mit den im Inspektionssystem definierten Anforderungen und Mustern, zum Beispiel im Hinblick auf Vollständigkeit der Bestückung einer elektronischen Baugruppe, Korrektheit der Lötverbindungen oder Materialfehler.



Neben diesen für die Baugruppen-Fertigung in Serie hergestellten Prüfsystemen wird das Produktspektrum von Viscom um automatische Sonder-Inspektionssysteme ergänzt, die für kundenspezifische Anforderungen (z.B. die Prüfung von Motorteilen) entwickelt und produziert werden. (06.03.2018/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Viscom-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) von "kaufen" auf "halten" herunter.Die Gründergeneration bei der Viscom AG bestelle das Feld mit "Eigengewächsen". Volker Pape lege nach fast 34 Jahren erfolgreicher operativer Arbeit sein Vorstandsmandat nieder und wechsle - die Zustimmung der Hauptversammlung vorausgesetzt - in den Aufsichtsrat. So die ad hoc-Meldung vom 05.03.2018.Nach Analystenmeinung werde Viscom auch nach dem personellen Wechsel auf dem eingeschlagenen Wachstumspfad - der signifikant über dem Durchschnitt des Maschinenbaus läge - voranschreiten. Als Innovations- und Qualitätsführer dürfte die Internationalisierung umso mehr nachhaltig vorangetrieben werden. Insgesamt also ein Zeichen der erreichten Stärke und der Zuversicht in das Geschäftsmodell, so die Aktienexperten.Die EQUI.TS-Schätzung ändere sich aufgrund der anstehenden Personalwechsel nicht; von der Bilanzpressekonferenz und dem Analystentreffen (21. und 22.03.2018) würden sich die Experten ergänzende Informationen erwarten. Bis dahin würden die Researcher empfehlen die Aktie, zumal nach der sehr erfreulichen Kursperformance der vergangenen Monate, zu halten.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen die Viscom-Aktie von "kaufen" auf "halten" herab. Das Kursziel werde bei EUR 29,50 belassen. (Analyse vom 06.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link