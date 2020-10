Börsenplätze Visa-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Corona habe viel verändert und viele Trends befeuert. Auch die Art und Weise, wie man bezahle, nämlich zunehmend bargeldlos. "Covid-19 hat das Innovationstempo im Zahlungsverkehr beschleunigt", heiße es in der am Dienstag vorgelegten World Payments Report 2020 von Capgemini. Einer der Top-Profiteure: Visa.Bereits vor dem Ausbruch der Pandemie habe das Transaktionsvolumen von bargeldlosen Zahlungen Höchstwerte erreicht. Von 2018 bis 2019 seien diese Zahlungen um 14 Prozent auf 709 Milliarden Transaktionen gestiegen. Das sei die höchste Wachstumsrate der letzten zehn Jahren, so Capgemini.Bis 2023 würden die Marktforscher einen Anstieg der bargeldlosen Transaktionen um durchschnittlich zwölf Prozent erwarten. Der Rückgang sei auf die gedämpfte Weltwirtschaftsentwicklung zurückzuführen."Alternative Zahlungen wie zum Beispiel Mobile Payments könnten den Boom des bargeldlosen Zahlens weiter vorantreiben, da sich die Verbraucher mehr Geschwindigkeit, Bequemlichkeit und ein besseres Kundenerlebnis wünschen", heiße es in der Studie weiter. Derzeit würden knapp 2,3 Milliarden Menschen eine digitale Geldbörse nutzen. 2024 sollten es vier Milliarden sein.DER AKTIONÄR hält an seiner Kaufempfehlung fest, so der Experte Andreas Deutsch. (Analyse vom 06.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link