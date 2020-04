Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

157,98 EUR +1,74% (20.04.2020, 09:07)



Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:

153,38 EUR +2,14% (17.04.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

169,50 USD +4,36% (17.04.2020)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (20.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Visa: Ein hartes Stück Arbeit - ChartanalyseKurz nach der Ausbildung eines neuen Allzeithochs bei USD 214,17 waren die Aktien von Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) Ende Februar zusammen mit dem Gesamtmarkt massiv unter die Räder gekommen und bis weit unter das Hoch des Jahres 2018 bei USD 151,56 ausverkauft worden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch auf dem Niveau einer langfristigen Aufwärtstrendlinie bei rund USD 135,00 habe sich Ende März das Blatt zugunsten der Käuferseite gewendet. In einer dynamischen Kaufwelle habe der Wert zunächst über den Widerstand bei USD 165,74 angezogen und dabei eine steile Abwärtstrendlinie durchbrochen. Nach einer deutlichen Korrektur seien die Bullen zuletzt bei USD 150,60 in den Wert zurückgekommen und hätten ihn auch über das Zwischenhoch bei USD 169,53 ausbrechen lassen. Ausgehend von einem neuen Erholungshoch bei USD 178,80 sei es zuletzt jedoch zu einer stärkeren Gegenbewegung gekommen.Ausblick: Die Aktien von Visa würden aktuell nur knapp über der Unterstützung bei USD 165,74 notieren und könnten daher kurzfristig weiter korrigieren. Der Weg zurück zu alter Stärke scheine noch weit.Die Long-Szenarien: Unterhalb von USD 165,74 wäre mit einer Fortsetzung der Korrektur bis USD 159,85 zu rechnen. Dort sollten die Bullen wieder aktiv werden und die Erholung bis USD 170,00 fortführen. Ein Bruch der Marke würde weiteres Potenzial bis USD 178,80 eröffnen. Ob die Barriere allerdings in Richtung USD 194,49 überschritten werden könne, sei aktuell fraglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Visa-Aktie: