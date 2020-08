Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

173,94 EUR +0,50% (24.08.2020, 21:26)



Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:

174,66 EUR +0,88% (24.08.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

204,784 USD +0,32% (24.08.2020, 21:12)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (24.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienenalyse die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Während der Pandemie hätten Menschen weltweit ihre Kreditkarte für bequeme Online-Einkäufe oder zum kontaktlosen Bezahlen vor Ort genutzt. Jetzt sollten Anleger aber bei Visa zuschlagen, denn der Dauerbrenner habe seine Konsolidierungsformation verlassen. "Der Aktionär" zeige Investoren, auf welche Marken sie jetzt achten sollten.Von Anfang Juni bis letzte Woche habe die Visa-Aktie in einem Seitwärtskanal zwischen 186 und 200 Dollar geschwankt. Am Donnerstag sei jedoch der Befreiungsschlag gelungen. Die Aktie sei zuerst über die psychologisch wichtige 200-Dollar-Marke gesprungen und habe nach einem starken Handelstag bei 204,15 Dollar deutlich über der oberen Begrenzungslinie geschlossen.Die Aktie generiere damit ein starkes Kaufsignal und habe gute Chancen schon bald das alte Allzeithoch bei 214,17 Dollar zu erreichen. Sei auch diese Hürde überwunden, seien aus charttechnischer Sicht Kurse bis 245 Dollar wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Visa-Aktie: