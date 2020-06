Börsenplätze Visa-Aktie:



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (25.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienenalyse die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Die Verbraucher in Deutschland würden beim Bezahlen immer öfter zur Karte statt zum Bargeld greifen. Im vergangenen Jahr sei erstmals mehr als die Hälfte der gesamten Ausgaben an der Ladenkasse auf Giro- und Kreditkarten entfallen, wie das Handelsforschungsinstitut EHI am Donnerstag in Köln mitgeteilt habe. Visa-Aktionäre werde es freuen.Die Kunden des stationären Einzelhandels hätten der EHI-Studie zufolge 2019 Einkäufe für 225 Milliarden Euro mit einer Karte bezahlt. Das seien 50,5 Prozent des Einzelhandelsumsatzes von 445 Milliarden Euro gewesen.Bargeld habe laut Studie noch einen Anteil von 46,5 Prozent gehabt. Die restlichen drei Prozent seien auf Rechnungen, Finanzkäufe und Gutscheine entfallen.Laut Studie gehe der Trend immer stärker zum kontaktlosen Bezahlen, bei dem die Karte nur noch kurz an das Lesegerät gehalten werde. Die Corona-Krise habe diese Entwicklung weiter verstärkt. Während im vergangenen Jahr 26,5 Prozent aller Bezahlvorgänge mit einer Girocard kontaktlos erfolgt seien, sei dieser Anteil mittlerweile auf rund 45 Prozent gestiegen.DER AKTIONÄR habe Mobile Payment schon lange als Megatrend auf dem Schirm. Wegen Corona werde es zur neuen Normalität. Visa als absoluter Marktführer profitiere von der Entwicklung am meisten. Der US-Titel sollte sich - sobald sich die Konjunktur merklich erhole - wieder den alten Hochs annähern.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät, bei der Visa-Aktie dabei zu bleiben! (Analyse vom 25.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link