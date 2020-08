Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (31.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Die Visa-Aktie habe sich über Wochen in einer engen Handelsspanne aufgehalten. Seit Tagen fließe das Geld aber wieder in den US-Kreditkartenkonzern, gekrönt vom Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Die charttechnische Ampel stehe folglich auf Grün.Fünfeinhalb Monate habe es gedauert, bis Visa die Verluste nach dem Corona-Crash aufholen konnte. Jetzt aber könnten sich die Aktionäre über ein neues Rekordhoch freuen. Sollte sich dieses starke Kaufsignal in den nächsten Tagen bestätigen, winke ein Anstieg in den Bereich zwischen 235 und 240 USD. Visa eigne sich bestens für eine Long-Spekulation, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 31.08.2020)(Analyse vom 31.08.2020)