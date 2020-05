Börsenplätze Visa-Aktie:



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (20.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) ein Kauf.Die Börse hake die gruseligen Wochen, die hinter dem Einzelhandel lägen, ab und sehe optimistisch nach vorne. Dabei richte sich der Blick der Anleger auf einen indirekten Top-Profiteur des Trends zu noch viel mehr E-Commerce: Visa. Die Aktie des Kreditkartenanbieters habe zuletzt wichtige Widerstände überwunden.Visa habe sich an der Börse eindrucksvoll zurückgemeldet. Seit dem Tief im März habe die Aktie 43 Prozent zugelegt und dabei 50-, 100- und 200-Tage-Linie hinter sich gelassen. Der horizontale Widerstand bei 194 Dollar sollte kein großes Hindernis darstellen. Falle er, warte als nächstes der Widerstand zwischen 200 und 208 Dollar. Danach gebe es nur noch eine Hürde: das Rekordhoch bei 214,17 Dollar.Zwar leide auch Visa kurzfristig unter der Konsumflaute wegen Corona. Doch langfristig profitiere der US-Konzern gleich doppelt: Zum einen habe die Corona-Krise den Trend zum bargeldlosen Bezahlen massiv beschleunigt. Zum anderen habe die Pandemie die Einkäufe im Netz befeuert. Ein Trend, der nachhaltig sei und sehr wahrscheinlich weiter an Dynamik gewinnen werde.Die Analysten von eMarketer würden bis 2023 ein Volumen beim Onlinehandel von 6.500 Milliarden Dollar erwarten. 2019 seien es gerade einmal 3.500 Milliarden Dollar gewesen. Jeder Vierte zahle im Netz per Kreditkarte. Hiervon profitiere Visa als unangefochtener Marktführer (50 Prozent Marktanteil weltweit) überproportional.Die Visa-Aktie bleibt ein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.05.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link