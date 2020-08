Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

173,52 EUR +0,25% (24.08.2020, 09:03)



Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:

173,14 EUR +1,20% (21.08.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

204,13 USD -0,01% (21.08.2020, 22:10)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (24.08.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Visa: Starker Aufwärtstrend - ChartanalyseDie Aktien von Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) befinden sich seit dem Coronacrash-Tief vom 23. März bei USD 133,97 in einem starken Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In einer ersten Aufwärtsbewegung hätten die Aktien nach dem Crash-Tief bis zum 200er-EMA bei USD 178,80 am 7. April hochziehen können. Hier seien die Bullen aber nicht direkt weiter gekommen. Es sei eine Abwärtsbewegung bis USD 159,15 am 21. April gefolgt. In einer neuen Aufwärtswelle seien die Papiere bis USD 202,18 am 10. Juni hochgezogen. In der Folge seien die Titel in eine Seitwärtsbewegung übergegangen. Abwärtskorrekturen seien bisher stets am 50er-EMA aufgefangen worden. Seit dem Verlaufstief bei USD 189,44 am 31. Juli würden sich die Aktien wieder in einer Aufwärtsbewegung befinden und seien am Freitag mit einem neuen Verlaufshoch bei USD 205,14 aus dem Handel gegangen.Die Aktien von Visa würden sich in einer Seitwärtsbewegung innerhalb eines langfristig steigenden Trendkanals befinden. Könne die Aufwärtsbewegung der Vortage beibehalten und ein nachhaltiger Anstieg bis zur oberen Trendkanalbegrenzung vollzogen werden?Die Long-Szenarien: Die Aktien könnten die Aufwärtsdynamik beibehalten und Kurs auf die noch offene Kurslücke bei USD 207,42 vom 21. Februar nehmen. Gehe es noch weiter höher, dürften die Bullen Kurs auf das Verlaufshoch bei USD 210,13 vom 22. Januar und bei USD 214,17 vom 19. Februar nehmen. Darüber dürfte dann die obere Trendkanalbegrenzung bei USD 218,00 angelaufen werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Visa-Aktie: