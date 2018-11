NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

144,75 USD -0,02% (08.11.2018, 16:34)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (08.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Visa: Rekordhoch wieder in Sichtweite - AktienanalyseAuch die jüngste Bilanz von Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zeigt: Der Trend zum bargeldlosen Zahlen ist ungebrochen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Kreditkartenriese habe seinen Gewinn im Geschäftsquartal bis Ende September um 33 Prozent auf 2,85 Mrd. Dollar steigern können. Die Erlöse seien um zwölf Prozent auf 5,43 Mrd. Dollar geklettert. Zwar habe das Unternehmen die hochgesteckten Erwartungen der Analysten damit nicht ganz erfüllen können, die Aktie habe dennoch den Vorwärtsgang eingelegt. Auf Wochensicht sei es um fast drei Prozent nach oben gegangen. Das erst Ende September bei 151,56 Dollar erreichte Jahres- und Rekordhoch ist damit wieder in Sichtweite, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 44/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:126,1399 EUR -0,19% (08.11.2018, 16:17)Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:126,70 EUR +0,09% (08.11.2018, 16:45)