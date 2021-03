Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Die Visa-Aktie gebe wieder richtig Vollgas. Nachdem der US-Finanzkonzern zuletzt unter geringeren Ausgaben von Kreditkartenkunden gelitten und unter Druck gestanden habe, stehe der Wert nun wieder nahe dem Rekordhoch. Auch charttechnisch sehe die Lage jetzt richtig gut aus.Letzte Woche sei der Visa-Aktie der Sprung aus einer langfristigen Chartformation geglückt. Sie habe seit dem Vor-Corona-Hoch bei 214,17 USD eine aufsteigende Keilformation ausgebildet, welche sie am letzten Montag mit dem Bruch der oberen Begrenzungslinie bei 220 USD aufgelöst habe.Während der darauffolgenden Aufwärtsbewegung habe der Wert gleichzeitig den massiven Widerstand überschritten, der aus dem bisherigen Allzeithoch bei 220,53 USD hervorgehe. Das nun abfallende Handelsvolumen könnte zwar auf einen kurzfristigen Rücksetzer hindeuten. Werde dabei jedoch das Ausbruchlevel der Keilformation erfolgreich getestet, wäre das ein weiteres starkes Kaufsignal.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Visa-Aktie: