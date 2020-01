Börsenplätze Visa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

175,68 EUR +0,31% (14.01.2020, 08:45)



Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:

174,84 EUR (13.01.2020)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

195,33 USD +0,46% (13.01.2020)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (14.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Für Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) ein Kauf.Der Kreditkarten-Gigant Visa übernehme für 5,3 Milliarden Dollar das Finanztechnologie-Start-up Plaid. Eine entsprechende Vereinbarung hätten die Unternehmen am Montag nach US-Börsenschluss bekannt gegeben. Derweil gehe die Rally bei Visa weiter - die Aktie sei am Montag auf ein neues Rekordhoch geklettert.Plaid biete Software zur Verknüpfung digitaler Zahlungs-Apps wie PayPals Venmo oder Transferwise mit Bankkonten an. Die Firma sei 2013 gegründet worden und sei in der kalifornischen Metropole San Francisco ansässig.Visa wolle die Übernahme, die noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden müsse, in drei bis sechs Monaten abschließen. Dem "Wall Street Journal" zufolge sei Plaid bei einer Finanzierungsrunde 2018 noch mit lediglich 2,65 Milliarden Dollar bewertet worden.Plaid wachse seit 2013 bemerkenswert. Das Unternehmen sei mittlerweile bei 11.000 Banken angeschlossen und habe Zugriff auf rund 20 Millionen Kundenkonten. Laut dem Unternehmen habe sich die Zahl der Kunden von 2017 bis 2018 verdoppelt, nachdem Plaid nach Großbritannien und Kanada expandiert habe.Die Visa-Aktie bleibt nach Einschätzung des "Aktionär" ein Kauf, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 14.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link