Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

161,60 EUR -0,35% (24.07.2019, 09:13)



Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:

161,36 EUR (23.07.2019)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

180,90 USD +0,18% (23.07.2019)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (24.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Sommer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Kreditkarten Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Visa habe nun wieder einmal mit seinen Geschäftszahlen die Anleger überzeugt.Am Dienstag dem 23. Juli habe Visa seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert. Der Gewinn der kalifornischen Finanzdienstleistungsgesellschaft sei im Vergleich zum Vorjahresquartal von 2,8 Milliarden Dollar oder 1,00 Dollar je Aktie um 10,7 Prozent auf 3,1 Milliarden Dollar oder 1,37 Dollar je Aktie geklettert. Auch beim Umsatz habe Visa überzeugen können. Dieser sei um 11,5 Prozent auf 5,8 Milliarden Dollar gestiegen. Für das Gesamtjahr sehe der Konzern weiterhin ein Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Bereich.Nach Bekanntgabe der Zahlen sei es zu leichten Gewinnmitnahmen gekommen, die Aktie habe 0,5 Prozent verloren. Der langfristige übergeordnete Trend sei aber weiterhin voll intakt. Zuletzt habe die Aktie die Hürde von 180 Dollar übersprungen und habe damit seit Jahresbeginn ein Plus von über 37 Prozent erzielen können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Visa-Aktie: