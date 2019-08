Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer Aktienanalyse die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Der weltweite Trend zum bargeldlosen Bezahlen halte an und beschere den Unternehmen aus der Payment-Branche sattes Wachstum. Ihre Aktien stünden auch bei den Anlegern hoch im Kurs. In den USA habe Visa mittlerweile sogar die Großbank JPMorgan hinter sich gelassen.Mit einer Marktkapitalisierung von rund 349,5 Mrd. USD sei der Kreditkartenkonzern nun mehr wert als JPMorgan (344,3 Mrd. USD) - gemessen an der Bilanzsumme immerhin die größte Bank der USA. Mehr noch: Nach Informationen des Branchenportals American Banker sei Visa damit nun der am zweithöchsten bewertete Finanzkonzern der Welt.Angesichts dieser Performance und der guten Zukunftsaussichten sei die Visa-Aktie für den "Aktionär" ein Basisinvestment - nicht nur innerhalb der Payment-Branche, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse. (Analyse vom 14.08.2019)Börsenplätze Visa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:159,70 EUR -0,11% (14.08.2019, 10:52)