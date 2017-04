NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

91,15 USD 0,00% (13.04.2017, 22:02)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (24.04.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Visa-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Visa-Aktie (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) charttechnisch unter die Lupe.Wie ein Schweizer Uhrwerk strebe die Visa-Aktie unverändert nach Norden. Zu Jahresbeginn sei es dabei sogar nochmals zu einem (aufwärts-)trendbestätigenden Signal gekommen. So sei dem Titel mit einem "morning star" die Bestätigung des mittelfristigen Aufwärtstrends seit August 2015 (akt. bei 82,94 USD) sowie im weiteren Verlauf der endgültige Ausbruch aus einem aufsteigenden Dreieck gelungen. Lohn der Mühen sei ein neues Allzeithoch (92,05 USD) gewesen, was unter dem Strich für eines der besten Signale der Technischen Analyse gesorgt habe.Rein rechnerisch lasse das kalkulatorische Anschlusspotenztial aus dem beschriebenen Konsolidierungsmuster auf knapp dreistellige Kursnotierungen schließen, welches bestens mit der 261,8%-Fibonacci-Projektion der Verschnaufpause vom letzten Quartal 2016 (98,18 USD) harmoniere. Die Parallele zum Basishaussetrend seit 2009 verlaufe aktuell sogar deutlich im dreistelligen Bereich. Der beschriebene Ausbruch werde dabei von Seiten des Aroon bestätigt. Selbst der MACD habe im laufenden Monat ein erneutes Einstiegssignal geliefert. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs auf der Oberseite gar nicht erst aufkommen zu lassen, sollte das ehemalige Rekordhoch vom November 2015 bei 81,01 USD zukünftig nicht mehr unterschritten werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 24.04.2017)Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:85,49 EUR -0,15% (13.04.2017, 09:14)Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:85,296 EUR +0,16% (13.04.2017, 08:52)