Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, Ticker-Symbol: 0QL, NYSE-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic Holdings Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, Ticker-Symbol: 0QL, NYSE-Symbol: SPCE) unter die Lupe.Die Aktie des Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic könne heute deutlich zulegen. Der Titel sei im Tagesverlauf um über 30 Prozent geklettert. Damit sei der seit mehr als sechs Monaten andauernde Abwärtstrend gestoppt worden. Der Grund für die Rally dürfte dabei so manch einen Anleger überraschen.Das Unternehmen habe heute mitgeteilt, dass es bereits ab dem 16. Februar Raumflug-Tickets an die breite Öffentlichkeit verkaufen werde. Laut CEO Michael Colglazier plane der Konzern in diesem Jahr über 1.000 Weltraumtouristen an Bord zu haben. Der erste Virgin Galactic-Flug habe letztes Jahr mit dem Virgin-Chairman Richard Branson an Bord stattgefunden.Insgesamt müsse jeder Kunde für das Ticket über 450.000 Dollar zahlen. Dabei betrage die Anzahlung 150.000 Dollar, Rest werde später vor der Reise fällig.Der Raumflug selbst starte vom Spaceport America in New Mexico - der erste Weltraumhafen für kommerzielle Raumfahrten. Die Teilnehmer würden im Rahmen mehrtägiger Trainingsprogramme von professionellen Astronauten und Raumfahrtexperten auf den Flug vorbereitet.Die heutige Meldung sei aus Investorensicht positiv zu werten. Das Unternehmen würde über den Verkauf von Weltraum-Tickets endlich Einnahmen generieren und damit sein künftiges Wachstum finanzieren können. Aus Investorensicht dürfte man gespannt sein, ob Virgin Galactic trotz der hohen Ticketpreise auf ausreichende Nachfrage bei den Weltraumtouristen stoße.Aktuell ist die Aktie nur etwas für spekulativ ausgerichtete Trader, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.02.2022)