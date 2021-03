US-amerikanische Pendants seien im Schnitt dreimal so groß. In Europa seien die Fonds meist nicht ausreichend dotiert, um das Wachstum der Unternehmen zu finanzieren, moniere die EU-Kommission schon seit langem.



Kurzprofil Vienna Insurance Group:



Die Vienna Insurance Group (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wien: VIG) ist eine der führenden internationalen Versicherungen in Zentral- und Osteuropa. Das Unternehmen bietet innovativen, hochwertigen Versicherungsschutz bei individueller Beratung und umfangreiche Serviceleistungen in den Bereichen Lebens- und Nichtlebensversicherungen an. Abgedeckt werden dabei über die verschiedenen Tochtergesellschaften die unterschiedlichsten Versicherungsfälle wie Kfz, Unfall, Berufsunfähigkeit, Pflege, Hausrat, Krankheit, Reise oder Rechtschutz und Lebensversicherungen. Für Geschäfts- und Privatkunden gibt es jeweils spezielle Produkte und Angebote, die auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind. (31.03.2021/ac/a/a)







Wien (www.aktiencheck.de) - Vienna Insurance Group ruft Start-up-Fonds ins Leben - AktiennewsVier europäische Versicherer wollen über den neu ins Leben gerufenen Venpace-Fonds in die Entwicklung von Insurtech-Lösungen investieren, so die Experten von "FONDS professionell".Österreichs größte Versicherungsgesellschaft, die börsenotierte Vienna Insurance Group (VIG) (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wien: VIG), habe gemeinsam mit den zwei deutschen Versicherern Ideal und Provinzial Rheinland sowie mit der liechtensteinischen Prisma Life einen Insurtechfonds ins Leben gerufen. Das in Köln angesiedelte Vehikel namens Venpace solle junge internationale Start-ups suchen und finanzieren, die sich mit vorgegebenen Themenfeldern beschäftigen würden.Im ersten Schritt würden Lösungen für "die Lebensversicherung und die digitalen Berührungspunkte mit den Kunden" gesucht. Weitere Kriterien seien Vertrieb und Marketing, neue Geschäftsmodelle für Mobilität und Wohnen sowie innovative Versicherungsmodelle, heiße es in einer Aussendung.Eine Million Euro innerhalb von fünf Jahren"Wir investieren bewusst in einer frühzeitigen Phase in zukunftsorientierte Start-ups, um daraus mittelfristig Erträge, unter gleichzeitiger Verteilung der Risiken auf mehrere Investoren, zu generieren", erkläre VIG-Generaldirektorin Elisabeth Stadler.Kleiner FondsNüchtern nach Zahlen betrachtet müsse der Fonds mit vier Millionen Euro über fünf Jahre allerdings als ein sehr kleines Vehikel eingestuft werden. Nach Angaben der EU-Kommission hätten Risikokapitalfonds in Europa ein durchschnittliches Volumen von rund 56 Millionen Euro. Und das sei international betrachtet eigentlich viel zu klein.